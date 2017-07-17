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  • Чалханоглу: «Не гарантирую, что «Милан» выиграет Серию А, но мы должны попасть в ЛЧ»

Чалханоглу: «Не гарантирую, что «Милан» выиграет Серию А, но мы должны попасть в ЛЧ»

17 июля 2017, 22:53

Новоиспеченный футболист итальянского «Милана» Хакан Чалханоглу порассуждал о целях команды на грядущий сезон, первостепенной из которых будет возвращение клуба в Лигу чемпионов.

«У нас подбирается отличный состав, с которым вполне реально что-то выиграть уже в ближайшем сезоне. Если этого не случится, но мы попадем в Лигу чемпионов, то расстраиваться сильно не придется.

Я бы не стал говорить, что мы прям сразу должны выиграть Серию А. Нужно быть реалистами. Хотя бы потому, что команде необходимо время, чтоб сыграться», – сказал турок.

Последний раз миланцы выступали в Лиге чемпионов в сезоне-2013/2014, где на стадии 1/8 уступили испанскому «Атлетико».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига чемпионов Милан Чалханоглу Хакан
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