Тотти получил пост руководителя «Ромы»

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти, завершивший игровую карьеру по окончании прошлого сезона, с 17 июля будет занимать пост директора «волчицы». Эта должность предусматривает организацию деятельности клуба, решение текущих вопросов, взаимодействие клуба и команды.

Трансферные вопросы будут вне компетенции Тотти.

«Часть моей жизни – игровая – завершена. Теперь наступает новый этап. Надеюсь, на административной работе завоюю такое же расположение, как на футбольном поле», – сказал экс-игрок.

В качестве нападающего «Ромы» Франческо в период с 1992 по 2017 годы провел 619 матчей и забил 250 голов.