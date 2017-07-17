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    Тотти получил пост руководителя «Ромы»

    Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти, завершивший игровую карьеру по окончании прошлого сезона, с 17 июля будет занимать пост директора «волчицы». Эта должность предусматривает организацию деятельности клуба, решение текущих вопросов, взаимодействие клуба и команды.

    Трансферные вопросы будут вне компетенции Тотти.

    «Часть моей жизни – игровая – завершена. Теперь наступает новый этап. Надеюсь, на административной работе завоюю такое же расположение, как на футбольном поле», – сказал экс-игрок.

    В качестве нападающего «Ромы» Франческо в период с 1992 по 2017 годы провел 619 матчей и забил 250 голов.

    Источник: ФК «Рома»

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    17.07.2017 21:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 10:03

      Удачи Легенде в новой должности!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 июля 2017, 00:56

      Заслужил !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 18 июля 2017, 00:40

      Он это заслужил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 18 июля 2017, 00:18

      Тоже хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 18 июля 2017, 00:17

      Император остается таковым!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 июля 2017, 22:10

      заслуженно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 17 июля 2017, 21:54

      Поэтому спалетти убежал)

      2
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