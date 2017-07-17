Неймар может покинуть «Барсу» из-за Месси. «Рубин» требует 6 миллионов за Канунникова. Дайджест событий дня

«Рома» подняла предложение по Марезу до 30 миллионов

Руководство «Ромы» продолжает искать варианты приобретения полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, сообщает France Football. Ранее англичане отклонили предложение коллег из Рима на сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. После непродолжительной паузы итальянцы подняли свое предложение за 26-летнего алжирца до 30 миллионов.

«Челси» договорился о личном контракте с Данило

Руководство «Челси» договорилось об условиях личного контракта с защитником «Реала» Данило, сообщает GloboEsporte. На данный момент условия данной сделки не сообщаются. Интересно, что ранее о переходе бразильца практически договорился «Ювентус». Об этом писали итальянские СМИ.

«Эвертон» предлагает за Уолкотта 35 миллионов

«Эвертон» рассматривает в качестве усиления состава возможность приглашения полузащитника «Арсенала» Тео Уолкотта, сообщает Sky Sports. Англичанин может стать следующей покупкой ливерпульцев. Руководство клуба готово предложить «Арсеналу» 35 миллионов евро за этого игрока.

Гол Глушакова «Амкару» признан болельщиками «Спартака» самым красивым в сезоне-2016/17

«Спартак» провел голосование среди болельщиков на самый красивый гол прошлого сезона РФПЛ. Победил мяч капитана красно-белых Дениса Глушакова (63,63%), забитый им в ворота «Амкара» пушечным ударом из-за штрафной площади в матче 14-го тура.

Окружение Неймара советует ему покинуть «Барселону» из-за Месси

Семья и близкие друзья нападающего «Барселоны» Неймара уверены, что 25-летний игрок должен покинуть каталонский клуб. По их мнению, бразилец находится в тени своего более именитого партнера Лионеля Месси. Один из родственников футболиста заявил ему: «Рядом с Месси ты всегда будешь лишь номером два, ты всегда будешь в тени».

Неймар защищает цвета сине-гранатовых с 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. Сумма отступных по договору составляет более 200 миллионов евро.

«Рубин» требует от «Спартака» за Канунникова 6 миллионов

Между «Спартаком» и «Рубином» продолжаются переговоры по трансферу нападающего Максима Канунникова. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 1 миллион евро. Теперь же появилась информация, что на самом деле отступные равны 6 миллионам. Сумма же, озвученная ранее, прописана в так называемом дополнительном договоре, который на прошлой неделе футболист предоставил руководству казанцев.

При этом в «Рубине» сомневаются в законности этого документа. Дело в том, что контракт футболиста с клубом подписан прежним генеральным директором Айратом Гараевым, а на дополнительном соглашении с аналогичной датой стоит подпись другого человека – по доверенности от «Рубина», выданной в 2014 году. Казанцы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации. Также отмечается, что сам Канунников готов перейти в стан красно-белых.

«Краснодар» достиг договоренности с «Университатей» о переходе Ивана

«Краснодар» объявил о достижении договоренности с «Университатей» из Крайовы о переходе нападающего Андрея Ивана. В ближайшее время 20-летний игрок прибудет в расположение «быков» для прохождения медобследования и заключения контракта, срок которого составит пять лет.

Фото: Спорт-Экспресс