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  • Неймар может покинуть «Барсу» из-за Месси. «Рубин» требует 6 миллионов за Канунникова. Дайджест событий дня

Неймар может покинуть «Барсу» из-за Месси. «Рубин» требует 6 миллионов за Канунникова. Дайджест событий дня

17 июля 2017, 21:00
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«Рома» подняла предложение по Марезу до 30 миллионов

Руководство «Ромы» продолжает искать варианты приобретения полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, сообщает France Football. Ранее англичане отклонили предложение коллег из Рима на сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. После непродолжительной паузы итальянцы подняли свое предложение за 26-летнего алжирца до 30 миллионов.

«Челси» договорился о личном контракте с Данило

Руководство «Челси» договорилось об условиях личного контракта с защитником «Реала» Данило, сообщает GloboEsporte. На данный момент условия данной сделки не сообщаются. Интересно, что ранее о переходе бразильца практически договорился «Ювентус». Об этом писали итальянские СМИ.

«Эвертон» предлагает за Уолкотта 35 миллионов

«Эвертон» рассматривает в качестве усиления состава возможность приглашения полузащитника «Арсенала» Тео Уолкотта, сообщает Sky Sports. Англичанин может стать следующей покупкой ливерпульцев. Руководство клуба готово предложить «Арсеналу» 35 миллионов евро за этого игрока.

Гол Глушакова «Амкару» признан болельщиками «Спартака» самым красивым в сезоне-2016/17

«Спартак» провел голосование среди болельщиков на самый красивый гол прошлого сезона РФПЛ. Победил мяч капитана красно-белых Дениса Глушакова (63,63%), забитый им в ворота «Амкара» пушечным ударом из-за штрафной площади в матче 14-го тура.

Окружение Неймара советует ему покинуть «Барселону» из-за Месси

Семья и близкие друзья нападающего «Барселоны» Неймара уверены, что 25-летний игрок должен покинуть каталонский клуб. По их мнению, бразилец находится в тени своего более именитого партнера Лионеля Месси. Один из родственников футболиста заявил ему: «Рядом с Месси ты всегда будешь лишь номером два, ты всегда будешь в тени».

Неймар защищает цвета сине-гранатовых с 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. Сумма отступных по договору составляет более 200 миллионов евро.

«Рубин» требует от «Спартака» за Канунникова 6 миллионов

Между «Спартаком» и «Рубином» продолжаются переговоры по трансферу нападающего Максима Канунникова. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 1 миллион евро. Теперь же появилась информация, что на самом деле отступные равны 6 миллионам. Сумма же, озвученная ранее, прописана в так называемом дополнительном договоре, который на прошлой неделе футболист предоставил руководству казанцев.

При этом в «Рубине» сомневаются в законности этого документа. Дело в том, что контракт футболиста с клубом подписан прежним генеральным директором Айратом Гараевым, а на дополнительном соглашении с аналогичной датой стоит подпись другого человека – по доверенности от «Рубина», выданной в 2014 году. Казанцы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации. Также отмечается, что сам Канунников готов перейти в стан красно-белых.

«Краснодар» достиг договоренности с «Университатей» о переходе Ивана

«Краснодар» объявил о достижении договоренности с «Университатей» из Крайовы о переходе нападающего Андрея Ивана. В ближайшее время 20-летний игрок прибудет в расположение «быков» для прохождения медобследования и заключения контракта, срок которого составит пять лет.

Фото: Спорт-Экспресс

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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mnb 95
1500318229
А куда Неймар может уйти? Доверенности от Рубина уже прошёл срок, 3 года.
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Anton-champion
1500318686
Каннуников,ты будекшь полным идиотом если перейдёшь в Спартак.Можешь ставить крест на своей карьере,если перейдёшь
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stream15
1500325567
Канунников хочет себя похоронить как футболиста.
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liverpool19861986
1500328916
Он не номер два даже в Бврсе,а три Суарес ещё есть
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igormaddog
1500338599
Эвертон решил замахнуться на чемпионство!!!Руни,теперь Уолкотт,не плохое усиленние!!!
Ответить
oyabun
1500352835
Канунников за 6 миллионов?! Нафиг не надо!
Ответить
orzy
1500353822
Про Неймара уткааааааааааааааааааааааааа
Ответить
Lev Aleks
1500356885
Гол Глушакова конечно красивое зрелище, а вот 200 лямов евро это конечно не от большого ума)
Ответить
bumer_moscow
1500360723
ОФИГЕТЬ
Ответить
bakha23
1500366412
300 лямов и продадут железно)))
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