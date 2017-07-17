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    Неймар может покинуть «Барсу» из-за Месси. «Рубин» требует 6 миллионов за Канунникова. Дайджест событий дня

    «Рома» подняла предложение по Марезу до 30 миллионов

    Руководство «Ромы» продолжает искать варианты приобретения полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, сообщает France Football. Ранее англичане отклонили предложение коллег из Рима на сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. После непродолжительной паузы итальянцы подняли свое предложение за 26-летнего алжирца до 30 миллионов.

    «Челси» договорился о личном контракте с Данило

    Руководство «Челси» договорилось об условиях личного контракта с защитником «Реала» Данило, сообщает GloboEsporte. На данный момент условия данной сделки не сообщаются. Интересно, что ранее о переходе бразильца практически договорился «Ювентус». Об этом писали итальянские СМИ.

    «Эвертон» предлагает за Уолкотта 35 миллионов

    «Эвертон» рассматривает в качестве усиления состава возможность приглашения полузащитника «Арсенала» Тео Уолкотта, сообщает Sky Sports. Англичанин может стать следующей покупкой ливерпульцев. Руководство клуба готово предложить «Арсеналу» 35 миллионов евро за этого игрока.

    Гол Глушакова «Амкару» признан болельщиками «Спартака» самым красивым в сезоне-2016/17

    «Спартак» провел голосование среди болельщиков на самый красивый гол прошлого сезона РФПЛ. Победил мяч капитана красно-белых Дениса Глушакова (63,63%), забитый им в ворота «Амкара» пушечным ударом из-за штрафной площади в матче 14-го тура.

    Окружение Неймара советует ему покинуть «Барселону» из-за Месси

    Семья и близкие друзья нападающего «Барселоны» Неймара уверены, что 25-летний игрок должен покинуть каталонский клуб. По их мнению, бразилец находится в тени своего более именитого партнера Лионеля Месси. Один из родственников футболиста заявил ему: «Рядом с Месси ты всегда будешь лишь номером два, ты всегда будешь в тени».

    Неймар защищает цвета сине-гранатовых с 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. Сумма отступных по договору составляет более 200 миллионов евро.

    «Рубин» требует от «Спартака» за Канунникова 6 миллионов

    Между «Спартаком» и «Рубином» продолжаются переговоры по трансферу нападающего Максима Канунникова. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 1 миллион евро. Теперь же появилась информация, что на самом деле отступные равны 6 миллионам. Сумма же, озвученная ранее, прописана в так называемом дополнительном договоре, который на прошлой неделе футболист предоставил руководству казанцев.

    При этом в «Рубине» сомневаются в законности этого документа. Дело в том, что контракт футболиста с клубом подписан прежним генеральным директором Айратом Гараевым, а на дополнительном соглашении с аналогичной датой стоит подпись другого человека – по доверенности от «Рубина», выданной в 2014 году. Казанцы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации. Также отмечается, что сам Канунников готов перейти в стан красно-белых.

    «Краснодар» достиг договоренности с «Университатей» о переходе Ивана

    «Краснодар» объявил о достижении договоренности с «Университатей» из Крайовы о переходе нападающего Андрея Ивана. В ближайшее время 20-летний игрок прибудет в расположение «быков» для прохождения медобследования и заключения контракта, срок которого составит пять лет.

    Фото: Спорт-Экспресс

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 21:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +87

      bakha23 18 июля 2017, 11:26

      300 лямов и продадут железно)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 июля 2017, 09:52

      ОФИГЕТЬ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 июля 2017, 08:48

      Гол Глушакова конечно красивое зрелище, а вот 200 лямов евро это конечно не от большого ума)

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 18 июля 2017, 07:57

      Про Неймара уткааааааааааааааааааааааааа

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 июля 2017, 07:40

      Канунников за 6 миллионов?! Нафиг не надо!

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 18 июля 2017, 03:43

      Эвертон решил замахнуться на чемпионство!!!Руни,теперь Уолкотт,не плохое усиленние!!!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 18 июля 2017, 01:01

      Он не номер два даже в Бврсе,а три Суарес ещё есть

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      Рейтинг: -45

      stream15 18 июля 2017, 00:06

      Канунников хочет себя похоронить как футболиста.

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 17 июля 2017, 22:11

      Каннуников,ты будекшь полным идиотом если перейдёшь в Спартак.Можешь ставить крест на своей карьере,если перейдёшь

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 17 июля 2017, 22:03

      А куда Неймар может уйти? Доверенности от Рубина уже прошёл срок, 3 года.

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