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    Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак»

    «Динамо» нанесло разгромное поражение «Спартаку» в первом туре молодежного первенства.

    В составе бело-голубых отличились Роман Евгеньев, Николай Обольский, оформивший хет-трик, и Максим Кузьмин. За красно-белых забивали Егор Никулин и Илья Мазуров, реализовавшие пенальти.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 1-й тур

    Динамо (мол.) – Спартак (мол.) – 5:2 (3:2)

    Голы: 0:1 – Никулин, 16 (с пенальти); 1:1 – Евгеньев, 18; 2:1 – Обольский, 20; 3:1 – Обольский, 25 (с пенальти); 3:2 – Мазуров, 36 (с пенальти); 4:2 – Кузьмин, 59; 5:2 – Обольский, 81.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 17:59
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 июля 2017, 03:04

      Эх, а я ставила на "Спартак", 2000 болларов "псу под хвост"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 17 июля 2017, 22:51

      ...ну-ну : стоило пожелать успеха Динамо,как агрессивная свинота раздухарилась...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 20:20

      А завтра старший брат Спартак,победит Динамо, я даже не сомневаюсь .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 17 июля 2017, 20:15

      Завтра 2:1 шашлык поедим главное что бы Сапета играл он жарить умеет

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Tihov.e > Klaido 17 июля 2017, 23:21

      Не переживай порежем не большими кусочками

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 июля 2017, 19:47

      а динамо 2 команда есть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен > Александ1982 17 июля 2017, 20:20

      ФНЛ и ФНЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 июля 2017, 19:04

      ...завтра снова за Динамо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 17 июля 2017, 18:47

      завтра будет наоборот

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 июля 2017, 18:43

      теперь основа должна не хуже с играть а поросята мелкие только с пенальти забивать могут

      -3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 июля 2017, 18:36

      с почином, ждем взрослую.

      2
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      Рейтинг: +105

      westminster1 17 июля 2017, 18:31

      щедра нынче молодежка на пенали)

      2
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