Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак»

«Динамо» нанесло разгромное поражение «Спартаку» в первом туре молодежного первенства.

В составе бело-голубых отличились Роман Евгеньев, Николай Обольский, оформивший хет-трик, и Максим Кузьмин. За красно-белых забивали Егор Никулин и Илья Мазуров, реализовавшие пенальти.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 1-й тур

Динамо (мол.) – Спартак (мол.) – 5:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Никулин, 16 (с пенальти); 1:1 – Евгеньев, 18; 2:1 – Обольский, 20; 3:1 – Обольский, 25 (с пенальти); 3:2 – Мазуров, 36 (с пенальти); 4:2 – Кузьмин, 59; 5:2 – Обольский, 81.

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