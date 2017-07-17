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Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак»

17 июля 2017, 17:59
19

«Динамо» нанесло разгромное поражение «Спартаку» в первом туре молодежного первенства.

В составе бело-голубых отличились Роман Евгеньев, Николай Обольский, оформивший хет-трик, и Максим Кузьмин. За красно-белых забивали Егор Никулин и Илья Мазуров, реализовавшие пенальти.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 1-й тур

Динамо (мол.) – Спартак (мол.) – 5:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Никулин, 16 (с пенальти); 1:1 – Евгеньев, 18; 2:1 – Обольский, 20; 3:1 – Обольский, 25 (с пенальти); 3:2 – Мазуров, 36 (с пенальти); 4:2 – Кузьмин, 59; 5:2 – Обольский, 81.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Динамо (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (19)
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vladimir-7
1500304415
Динамо прилично осадило молодых свиней.
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Munez89
1500304740
При счёте 0-1 в пользу Спартака, Динамо забило гол и счёт стал 1-0 в пользу Динамо))) Хорошая статья
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westminster1
1500305494
щедра нынче молодежка на пенали)
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FanatSerj
1500305760
с почином, ждем взрослую.
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giluxa1963
1500306224
теперь основа должна не хуже с играть а поросята мелкие только с пенальти забивать могут
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nik55
1500306429
завтра будет наоборот
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1bear
1500307470
...завтра снова за Динамо!!!
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Tihov.e
1500311745
Завтра 2:1 шашлык поедим главное что бы Сапета играл он жарить умеет
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1bear
1500321081
...ну-ну : стоило пожелать успеха Динамо,как агрессивная свинота раздухарилась...
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арейская
1500336263
Эх, а я ставила на "Спартак", 2000 болларов "псу под хвост"...
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