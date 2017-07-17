Верратти выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти выбыл на неопределенный срок, сообщает AFP. В прошедшее воскресенье итальянце получил травму колена во время утренней разминки.

С того момента он больше не принимал участия в тренировочном процессе. На данный момент не сообщается о сроках восстановления футболиста, который должен в ближайшее время пройти углубленное медицинское обследование.

В данный момент «ПСЖ» готовится к новому сезону, находясь в турне по США. Сейчас команда базируется в Майами.