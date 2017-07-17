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    Верратти выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти выбыл на неопределенный срок, сообщает AFP. В прошедшее воскресенье итальянце получил травму колена во время утренней разминки.

    С того момента он больше не принимал участия в тренировочном процессе. На данный момент не сообщается о сроках восстановления футболиста, который должен в ближайшее время пройти углубленное медицинское обследование.

    В данный момент «ПСЖ» готовится к новому сезону, находясь в турне по США. Сейчас команда базируется в Майами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +571

      levon_man 17 июля 2017, 11:28

      ПСЖ как собака на сене - ни себе, ни людям

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 17 июля 2017, 11:27

      Готовится перейти в Барсу?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      0503404979 17 июля 2017, 11:26

      ОН в БАРСЕЛОНУ хочить,,,, а его не пускают

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