«Фенербахче» подготовил для Ислы трехлетний контракт

Полузащитник «Кальяри» Маурисио Исла в ближайшее время может оформить свой переход в «Фенербахче», сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио. 29-летний чилиец близок к тому, чтобы разорвать контракт с итальянским клубом, поскольку тот не в состоянии выплачивать ему высокую зарплату.

Во вторник, 18 июля, Исла должен пройти медосмотр в турецком клубе. В случае, если его результаты будут положительными, стороны подпишут контракт, рассчитанный на три года.

В прошедшем сезоне Исла сыграл в 34 матчах Серии А, забив в них один гол и отдав семь результативных передач.