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    «Фенербахче» подготовил для Ислы трехлетний контракт

    Полузащитник «Кальяри» Маурисио Исла в ближайшее время может оформить свой переход в «Фенербахче», сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио. 29-летний чилиец близок к тому, чтобы разорвать контракт с итальянским клубом, поскольку тот не в состоянии выплачивать ему высокую зарплату.

    Во вторник, 18 июля, Исла должен пройти медосмотр в турецком клубе. В случае, если его результаты будут положительными, стороны подпишут контракт, рассчитанный на три года.

    В прошедшем сезоне Исла сыграл в 34 матчах Серии А, забив в них один гол и отдав семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 10:15
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