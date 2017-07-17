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  • Кадыров: «Если нас будут объективно судить, обязательно попадем в еврокубки»

Кадыров: «Если нас будут объективно судить, обязательно попадем в еврокубки»

17 июля 2017, 00:05
16

Глава Чеченской республики и почетный президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров прокомментировал результат команды в прошлом сезоне и наметил вектор развития для всего российского футбола.

«В прошлом сезоне мы показали очень хороший результат, несмотря на то что бывают такие погодные явления. На нас периодически надвигаются тучи, над нашими играми бывают и грозы, и град, но все равно грозненская команда показала себя достойно. Если будет объективное отношение к команде, мы обязательно попадем в еврокубки. Уверен, российский футбольный мир в конце концов даст сильным командам попасть в еврокубки, чтобы они выигрывали, а не в первом-втором матче возвращались домой.

Поэтому я прошу, чтобы не показывали зарубежных футболистов, а показывали именно наших игроков, делали акцент на наших ребят, чтобы мы развивали наш футбол и растили наших футболистов, давали возможность нашим достойным играть в футбол и показывать достойные игры», – сказал политик в эфире телеканала «Наш футбол».

В стартовом матче нового сезона РФПЛ грозненцы на своем поле одолели «Амкар» (1:0).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (16)
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Aleksandr_1986_Spb_
1500239398
Если вас будут объективно судить, то выше 8 места Ахмат не будет
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insider_retro
1500239507
Будогосский, наверняка, принял к исполнению....
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VSt
1500240672
Давайте, лучше, про качество футбола говорить, а не про способы формирования результатами методами "извне".
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BRO_football
1500241095
Давайте, скажите, что Кадыров ноет как Луческу.
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Asbjorn
1500242765
Судья просто продажная бывает
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Дядя Серёжа
1500262829
"Я про судей ничего такого не говорил" - Юрий Деточкин "Берегись автомобиля"
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Бугимен
1500266994
Попробуйте, но желающих очень много.
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aurora5858
1500281051
вчера судил хорошо
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serppion
1500285636
Как мудро выразился Рамзан! Не сказал ничего плохого, а опустил весь судейский корпус. Говорил о нейтральной погоде, но все поняли, что правды не было и нет.
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zico2205
1500294073
Где-где, а в Грозном судьи всегда готовы услужить хозяевам....Так что Кадырову грех жаловаться....А вот к к Ростову им заранее дана установка- придушить....Вспомните, сколько было удалений у Ростова в прошлом году??? А пенальти ??? Ростову - били, а Ростов- не заслуживал??? Да только на Бухарове пяток раз грубили в штрафной...Не может РФС забыть свой позор в суде, когда пытались отстранить команду от еврокубков.....
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