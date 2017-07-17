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    Кадыров: «Если нас будут объективно судить, обязательно попадем в еврокубки»

    Глава Чеченской республики и почетный президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров прокомментировал результат команды в прошлом сезоне и наметил вектор развития для всего российского футбола.

    «В прошлом сезоне мы показали очень хороший результат, несмотря на то что бывают такие погодные явления. На нас периодически надвигаются тучи, над нашими играми бывают и грозы, и град, но все равно грозненская команда показала себя достойно. Если будет объективное отношение к команде, мы обязательно попадем в еврокубки. Уверен, российский футбольный мир в конце концов даст сильным командам попасть в еврокубки, чтобы они выигрывали, а не в первом-втором матче возвращались домой.

    Поэтому я прошу, чтобы не показывали зарубежных футболистов, а показывали именно наших игроков, делали акцент на наших ребят, чтобы мы развивали наш футбол и растили наших футболистов, давали возможность нашим достойным играть в футбол и показывать достойные игры», – сказал политик в эфире телеканала «Наш футбол».

    В стартовом матче нового сезона РФПЛ грозненцы на своем поле одолели «Амкар» (1:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 00:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 июля 2017, 15:21

      Где-где, а в Грозном судьи всегда готовы услужить хозяевам....Так что Кадырову грех жаловаться....А вот к к Ростову им заранее дана установка- придушить....Вспомните, сколько было удалений у Ростова в прошлом году??? А пенальти ??? Ростову - били, а Ростов- не заслуживал??? Да только на Бухарове пяток раз грубили в штрафной...Не может РФС забыть свой позор в суде, когда пытались отстранить команду от еврокубков.....

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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 июля 2017, 13:00

      Как мудро выразился Рамзан! Не сказал ничего плохого, а опустил весь судейский корпус. Говорил о нейтральной погоде, но все поняли, что правды не было и нет.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 17 июля 2017, 11:44

      вчера судил хорошо

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 07:49

      Попробуйте, но желающих очень много.

      1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:40

      "Я про судей ничего такого не говорил" - Юрий Деточкин "Берегись автомобиля"

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июля 2017, 01:06

      Судья просто продажная бывает

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июля 2017, 00:38

      Давайте, скажите, что Кадыров ноет как Луческу.

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > BRO_football 17 июля 2017, 09:57

      Кадыров по месту рождения ныть не может. В худшем случае - рычать.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 17 июля 2017, 00:31

      Давайте, лучше, про качество футбола говорить, а не про способы формирования результатами методами "извне".

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 17 июля 2017, 00:28

      Ау, вообще-то Кадыров про судей не говорил. С чего такой заголовок? Тем более, мне кажется, что к Ахмату никогда не будет негативного предвзятого отношения у судей. Кадыров дружит с ВВП, тот держит Мутко, а тому ВВП разрешает делать с нашим футболом всё, что угодно (поэтому и всё через одно место). Вокруг одна политика. Болельщики Тер.. Ахмата, не серчайте, если вы тут есть)

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 июля 2017, 00:21

      Кадыров!
      Вы, неподсудны! ))))))0

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