Кадыров: «Если нас будут объективно судить, обязательно попадем в еврокубки»

Глава Чеченской республики и почетный президент ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров прокомментировал результат команды в прошлом сезоне и наметил вектор развития для всего российского футбола.

«В прошлом сезоне мы показали очень хороший результат, несмотря на то что бывают такие погодные явления. На нас периодически надвигаются тучи, над нашими играми бывают и грозы, и град, но все равно грозненская команда показала себя достойно. Если будет объективное отношение к команде, мы обязательно попадем в еврокубки. Уверен, российский футбольный мир в конце концов даст сильным командам попасть в еврокубки, чтобы они выигрывали, а не в первом-втором матче возвращались домой.

Поэтому я прошу, чтобы не показывали зарубежных футболистов, а показывали именно наших игроков, делали акцент на наших ребят, чтобы мы развивали наш футбол и растили наших футболистов, давали возможность нашим достойным играть в футбол и показывать достойные игры», – сказал политик в эфире телеканала «Наш футбол».

В стартовом матче нового сезона РФПЛ грозненцы на своем поле одолели «Амкар» (1:0).