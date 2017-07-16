Кривцов – о беспорядках на Суперкубке Украины: «Футболистов удаляют за нарушения. А как быть с болельщиками?»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов после победы в Суперкубке Украины (2:0) прокомментировал поведение болельщиков «Динамо». Во втором тайме матч был прерван из-за того, что фанаты столичного клуба бросали петарды на поле стадиона в Одессе.

«То, что было на трибунах, — это футбол, эмоции, хотя не всегда это было приятно слышать и видеть. Можно понять, почему начали бросать после пропущенного гола. Выходило всe из-под контроля, но обошлось. Футболисты красные карточки зарабатывают, если нарушают правила. А как быть с болельщиками?» – цитирует 26-летнего футболиста Sportarena.

Для «Шахтера» трофей стал восьмым в истории. Донецкий клуб удерживает рекорд по этому показателю.