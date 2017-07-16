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  • Кривцов – о беспорядках на Суперкубке Украины: «Футболистов удаляют за нарушения. А как быть с болельщиками?»

Кривцов – о беспорядках на Суперкубке Украины: «Футболистов удаляют за нарушения. А как быть с болельщиками?»

16 июля 2017, 17:37
5

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов после победы в Суперкубке Украины (2:0) прокомментировал поведение болельщиков «Динамо». Во втором тайме матч был прерван из-за того, что фанаты столичного клуба бросали петарды на поле стадиона в Одессе.

«То, что было на трибунах, — это футбол, эмоции, хотя не всегда это было приятно слышать и видеть. Можно понять, почему начали бросать после пропущенного гола. Выходило всe из-под контроля, но обошлось. Футболисты красные карточки зарабатывают, если нарушают правила. А как быть с болельщиками?» – цитирует 26-летнего футболиста Sportarena.

Для «Шахтера» трофей стал восьмым в истории. Донецкий клуб удерживает рекорд по этому показателю.

Источник: Бомбардир.ру
Украина Шахтер Динамо К Кривцов Сергей
Комментарии (5)
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Pres Arsenal
1500218225
Надо было не держать в подтрибунке омоновцев,а пустить их чтобы они разогнали всю трибуну фанатов Динамо,а то реально страшно было сидеть на стадионе,они себя как дикари вели.Полиция вела себя чересчур осторожно,мы,болельщики,и то кричали им: "Пошли вон со стадиона!"Это что надо было выпить перед игрой обезьянам этим...
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Ronaldinho R10
1500226816
Красавчики Шахта! С трофеем.
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kurt_cobain
1500267022
Шахтер с заслуженной победой! Динамо - вообще ниочем, если будут так играть ничего им не светит нигде.
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Дядя Серёжа
1500276171
Там с Майдана порядка нет. С победой.
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