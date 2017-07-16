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    Кривцов – о беспорядках на Суперкубке Украины: «Футболистов удаляют за нарушения. А как быть с болельщиками?»

    Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов после победы в Суперкубке Украины (2:0) прокомментировал поведение болельщиков «Динамо». Во втором тайме матч был прерван из-за того, что фанаты столичного клуба бросали петарды на поле стадиона в Одессе.

    «То, что было на трибунах, — это футбол, эмоции, хотя не всегда это было приятно слышать и видеть. Можно понять, почему начали бросать после пропущенного гола. Выходило всe из-под контроля, но обошлось. Футболисты красные карточки зарабатывают, если нарушают правила. А как быть с болельщиками?» – цитирует 26-летнего футболиста Sportarena.

    Для «Шахтера» трофей стал восьмым в истории. Донецкий клуб удерживает рекорд по этому показателю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 17:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:22

      Там с Майдана порядка нет. С победой.

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 17 июля 2017, 07:50

      Шахтер с заслуженной победой! Динамо - вообще ниочем, если будут так играть ничего им не светит нигде.

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 июля 2017, 20:40

      Красавчики Шахта! С трофеем.

      1
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 16 июля 2017, 18:17

      Надо было не держать в подтрибунке омоновцев,а пустить их чтобы они разогнали всю трибуну фанатов Динамо,а то реально страшно было сидеть на стадионе,они себя как дикари вели.Полиция вела себя чересчур осторожно,мы,болельщики,и то кричали им: "Пошли вон со стадиона!"Это что надо было выпить перед игрой обезьянам этим...

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