Гришин: «Поле «Анжи» было безобразное»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Анжи» (3:1) в 1-м туре РФПЛ. Специалист отметил, что низкое качество поля не позволяло армейцам действовать в быстром темпе.

«На качество игры наложило отпечаток поле, оно было безобразное. И этот фактор играл не в пользу ЦСКА, потому что поле было медленное, неровное и, соответственно, не проходил быстрый контроль мяча в одно-два касания, который любит ЦСКА. В таких условиях играть тяжело, особенно если атакуешь, а не обороняешься.

Чуть-чуть удивило качество поля, ведь вроде бы южный город. «Анжи» самому неудобно будет играть, ведь им будет необходимо брать очки, а такое поле будет играть против них.

Убедительная победа, да и ЦСКА мог прибавить, если бы это понадобилось», — сказал Гришин.

Во 2-м туре ЦСКА 22-го июля сыграет с «Локомотивом».