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    Гришин: «Поле «Анжи» было безобразное»

    Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Анжи» (3:1) в 1-м туре РФПЛ. Специалист отметил, что низкое качество поля не позволяло армейцам действовать в быстром темпе.

    «На качество игры наложило отпечаток поле, оно было безобразное. И этот фактор играл не в пользу ЦСКА, потому что поле было медленное, неровное и, соответственно, не проходил быстрый контроль мяча в одно-два касания, который любит ЦСКА. В таких условиях играть тяжело, особенно если атакуешь, а не обороняешься.

    Чуть-чуть удивило качество поля, ведь вроде бы южный город. «Анжи» самому неудобно будет играть, ведь им будет необходимо брать очки, а такое поле будет играть против них.
    Убедительная победа, да и ЦСКА мог прибавить, если бы это понадобилось», — сказал Гришин.

    Во 2-м туре ЦСКА 22-го июля сыграет с «Локомотивом».

    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2017 09:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 июля 2017, 19:49

      огород..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 13:46

      Поле «Анжи» было безобразное, а судейство в пользу коней - еще хуже.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 16 июля 2017, 13:11

      Может быть Анжи отдал свой "газон" на Зенит Арену на Кубок Конфедерации, а сам забрал у него:) Вот теперь и приходится на нем страдать.

      0
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol > Dmirubo 16 июля 2017, 13:46

      Причем тут Зенит? Думай, что несешь!

      0
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      ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo > paracetamol 16 июля 2017, 20:33

      Я не про Зенит, а про Зенит Арену, на которой Кубок Конфедерации играли. Там же поле было очень плохое в чемпионате России незадолго до КК2017. А тут его неплохо подготовили. Как вариант - откуда-то взяли газон. Возможно у Анжи.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 июля 2017, 10:26

      и это в середине лета!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ПФК ЦСКА Моscow 16 июля 2017, 16:04

      Лето только началось)))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 июля 2017, 10:05

      Да уж, огород конкретный...(((

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