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Гришин: «Поле «Анжи» было безобразное»

16 июля 2017, 09:27
8

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Анжи» (3:1) в 1-м туре РФПЛ. Специалист отметил, что низкое качество поля не позволяло армейцам действовать в быстром темпе.

«На качество игры наложило отпечаток поле, оно было безобразное. И этот фактор играл не в пользу ЦСКА, потому что поле было медленное, неровное и, соответственно, не проходил быстрый контроль мяча в одно-два касания, который любит ЦСКА. В таких условиях играть тяжело, особенно если атакуешь, а не обороняешься.

Чуть-чуть удивило качество поля, ведь вроде бы южный город. «Анжи» самому неудобно будет играть, ведь им будет необходимо брать очки, а такое поле будет играть против них.
Убедительная победа, да и ЦСКА мог прибавить, если бы это понадобилось», — сказал Гришин.

Во 2-м туре ЦСКА 22-го июля сыграет с «Локомотивом».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Гришин Александр
Комментарии (8)
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VIPded
1500188707
Да уж, огород конкретный...(((
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ПФК ЦСКА Моscow
1500189988
и это в середине лета!
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Dmirubo
1500199887
Может быть Анжи отдал свой "газон" на Зенит Арену на Кубок Конфедерации, а сам забрал у него:) Вот теперь и приходится на нем страдать.
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paracetamol
1500201961
Поле «Анжи» было безобразное, а судейство в пользу коней - еще хуже.
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neofizer
1500223763
огород..
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