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    Масалитин: «Думаю, при такой игре у ЦСКА будут проблемы в матче с АЕКом»

    Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру команды с «Анжи» (3:1) в 1-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, армейцы при таком уровне футбола могут столкнуться с проблемами в матче с АЕКом в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

    Выездная игра состоится 25 июля в 20:30 по московскому времени. Ответная – 2 августа в 20:00 на «ВЭБ Арене».

    «Матч оставил двоякое впечатление. ЦСКА играл с позиции силы, очень много атаковал в первом тайме, создавал моменты, забил два гола, мог и больше. Но обнаружились проблемы в обороне. Позволять в таком матче сопернику создавать такое количество моментов, мне кажется, непозволительно. В контрольных матчах команда пропускала постоянно, эти проблемы как были, так и остались. Регулярно ЦСКА пропускает после разрезных передач.

    АЕК? У греков вроде неплохой состав, боевая команда, просто так с наскока их не взять. Думаю, АЕК посильнее «Анжи», и ЦСКА столкнется с проблемами. Вылет? В исполнении наших команд возможно все (смеется). Вылетали и от более слабых коллективов. Когда Гончаренко возглавил армейцев в прошлом сезоне, у команды появилась одна отличительная черта: играет 65-70 минут с позиции силы, но силы заканчиваются и коллектив начинает пропускать голы. Это было в том сезоне, и этот сезон начинается также», – заявил Масалитин.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.07.2017 07:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +979

      directorpg 25 июля 2017, 02:26

      Посмотрим на игру, а мнения могут быть разные

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:33

      Только начали, чего экономить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 июля 2017, 16:34

      Я надеюсь, наши просто экономили силы. Все-таки видно было, что даже в пол силы не играли.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 июля 2017, 12:36

      да это очевидно...нужны свежие силы...

      0
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      Рейтинг: +73

      gak71 16 июля 2017, 10:29

      Оборона стара и играет высоко, с прессом, вот и выдыхается к концу матча.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > gak71 16 июля 2017, 16:46

      стара, но не успевал молодой Васин за нападающими в конце..

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Аид666 25 июля 2017, 08:47

      васину грузят стандарты и никто не страхует

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > himik2-62 29 июля 2017, 19:31

      да Васин сам голевые раздает... что с Локо, что с Спартаком...

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 июля 2017, 09:49

      Это точно!!!

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