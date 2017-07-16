Масалитин: «Думаю, при такой игре у ЦСКА будут проблемы в матче с АЕКом»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру команды с «Анжи» (3:1) в 1-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, армейцы при таком уровне футбола могут столкнуться с проблемами в матче с АЕКом в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Выездная игра состоится 25 июля в 20:30 по московскому времени. Ответная – 2 августа в 20:00 на «ВЭБ Арене».

«Матч оставил двоякое впечатление. ЦСКА играл с позиции силы, очень много атаковал в первом тайме, создавал моменты, забил два гола, мог и больше. Но обнаружились проблемы в обороне. Позволять в таком матче сопернику создавать такое количество моментов, мне кажется, непозволительно. В контрольных матчах команда пропускала постоянно, эти проблемы как были, так и остались. Регулярно ЦСКА пропускает после разрезных передач.

АЕК? У греков вроде неплохой состав, боевая команда, просто так с наскока их не взять. Думаю, АЕК посильнее «Анжи», и ЦСКА столкнется с проблемами. Вылет? В исполнении наших команд возможно все (смеется). Вылетали и от более слабых коллективов. Когда Гончаренко возглавил армейцев в прошлом сезоне, у команды появилась одна отличительная черта: играет 65-70 минут с позиции силы, но силы заканчиваются и коллектив начинает пропускать голы. Это было в том сезоне, и этот сезон начинается также», – заявил Масалитин.