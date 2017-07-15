Арустамян: «Смолов не нужен «Спартаку». Федор окажется в «Зените», если уйдет Дзюба

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Заинтересованность руководства «Спартак» в Смолове исторически была всегда, но никаких переговоров с «Краснодаром» официальных между клубами не было этим летом. Так что Смолова в «Спартаке» не будет. Подчеркну, предсказывать будущее не может никто, но в данный момент «Спартак» даже не рассматривает Федора как возможный трансфер, а Массимо Каррера вообще не считает позицию форварда проблемной в команде. Смолов ему просто не нужен. Гораздо важнее Каррере игрок в середину поля или в группу атаки –, но не нападающий.

Вопрос о Смолове в – куда более реальный. Сразу скажу об одном нюансе. Половина трансферного окна приходится на время, когда чемпионат уже идет. В Италии, Англии, Испании на него попадает всего пара туров, в России – шесть. Если условный Манчини увидит проблемы в атаке своей команды, у него будет еще целый месяц на усиление. Чтобы купить Смолова, «Зенит» прежде должен избавиться от кого-то из своих форвардов. А как это сделать?

Допускаю, что Федор окажется в «Зените», если уйдет Дзюба. Вариантов, куда может перейти Артем, немного, да и сам он «Зенит» покидать не торопится. Не представляю, кто сможет удовлетворить все запросы Артема – и спортивные, и финансовые. Так что минимальные шансы на трансфер Смолова у «Зенита» остаются, он еще возможен.

Но слишком многое должно ради этого сойтись. «Краснодар» хочет только Кокорина и деньги в обмен на Смолова, но Александра не отдает «Зенит». Пока есть Дзюба, выкупить Смолова «Зенит» тоже не может: в команде просто будет перебор форвардов», — сказал Арустамян.