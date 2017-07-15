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  • Арустамян: «Смолов не нужен «Спартаку». Федор окажется в «Зените», если уйдет Дзюба

Арустамян: «Смолов не нужен «Спартаку». Федор окажется в «Зените», если уйдет Дзюба

15 июля 2017, 19:52
22

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Заинтересованность руководства «Спартак» в Смолове исторически была всегда, но никаких переговоров с «Краснодаром» официальных между клубами не было этим летом. Так что Смолова в «Спартаке» не будет. Подчеркну, предсказывать будущее не может никто, но в данный момент «Спартак» даже не рассматривает Федора как возможный трансфер, а Массимо Каррера вообще не считает позицию форварда проблемной в команде. Смолов ему просто не нужен. Гораздо важнее Каррере игрок в середину поля или в группу атаки –, но не нападающий.

Вопрос о Смолове в «Зените» – куда более реальный. Сразу скажу об одном нюансе. Половина трансферного окна приходится на время, когда чемпионат уже идет. В Италии, Англии, Испании на него попадает всего пара туров, в России – шесть. Если условный Манчини увидит проблемы в атаке своей команды, у него будет еще целый месяц на усиление. Чтобы купить Смолова, «Зенит» прежде должен избавиться от кого-то из своих форвардов. А как это сделать?

Допускаю, что Федор окажется в «Зените», если уйдет Дзюба. Вариантов, куда может перейти Артем, немного, да и сам он «Зенит» покидать не торопится. Не представляю, кто сможет удовлетворить все запросы Артема – и спортивные, и финансовые. Так что минимальные шансы на трансфер Смолова у «Зенита» остаются, он еще возможен.

Но слишком многое должно ради этого сойтись. «Краснодар» хочет только Кокорина и деньги в обмен на Смолова, но Александра не отдает «Зенит». Пока есть Дзюба, выкупить Смолова «Зенит» тоже не может: в команде просто будет перебор форвардов», — сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Дзюба Артем Смолов Федор
Комментарии (22)
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xLINDAx
1500138072
Прикольная ситуация..у Спартака форвардов норм, у Зенита норм и поболе, количество в смысле, не будем сравнивать мастерство - всё на мази у обоих клубов. С Европой ничего не выходит или очень всё завуалированно. Фёдор останется в Краснодаре..имхо.
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zico2205
1500138270
Уж точно Смолов не попадает в схему Зенита.....Да и Спартака тоже....И ЦСКА тоже....Он игрок ,которому многое позволено,а у них это просто невозможно....
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Krics
1500139730
Рома Павлюченко и по 20 за сезон забивал, а в Европе ? Из пост советского пространства, только Шева играл на приличном уровне и то в Милане, так что Смолов- это пока мыльный пузырь, может он хорош для России, а уровень хоть бы Европы под большим вопросом.
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m40
1500142844
А с каких пор Дзюба впал в немилость, что от него захотели избавиться? Вроде по игре к нему претензий не было. Вот Кокорина костерят все кому не лень. Или это Артемкин язык виноват? Да и не пойдет Кокорин в Краснодар. Здесь он по миллиону рублей в день получает, а Галицкий столько платить не будет. Думаю, Дзюба тоже приличный оклад имеет.
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VSt
1500143204
Будем надеется, что Смолов останется в Краснодаре. В Европе шансов мало, а в РФ хотелось бы, чтобы Краснодар остался крепкой командой
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paracetamol
1500144074
А почему Дзюба должен уйти, не понял?
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Санчес65
1500144357
Слухи что ли на помойке Шнобель находит.
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Обер-КанцлерЪ
1500146372
"«Краснодар» хочет только Кокорина и деньги в обмен на Смолова" Если это правда - то действовать нужно немедленно! Дзюба и Смолов - это совсем не то же самое, что Дзюба и Кокорин !
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Павел Амурский
1500154615
ЗАЧЕМ ЗЕНИТУ ЭТОТ БЕЗДЕЛЬНИК, НЕ УМЕЮЩИЙ ИГРАТЬ.
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bolela_16
1500176532
много шума из ничего...
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