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    Арустамян: «Смолов не нужен «Спартаку». Федор окажется в «Зените», если уйдет Дзюба

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    «Заинтересованность руководства «Спартак» в Смолове исторически была всегда, но никаких переговоров с «Краснодаром» официальных между клубами не было этим летом. Так что Смолова в «Спартаке» не будет. Подчеркну, предсказывать будущее не может никто, но в данный момент «Спартак» даже не рассматривает Федора как возможный трансфер, а Массимо Каррера вообще не считает позицию форварда проблемной в команде. Смолов ему просто не нужен. Гораздо важнее Каррере игрок в середину поля или в группу атаки –, но не нападающий.

    Вопрос о Смолове в «Зените» – куда более реальный. Сразу скажу об одном нюансе. Половина трансферного окна приходится на время, когда чемпионат уже идет. В Италии, Англии, Испании на него попадает всего пара туров, в России – шесть. Если условный Манчини увидит проблемы в атаке своей команды, у него будет еще целый месяц на усиление. Чтобы купить Смолова, «Зенит» прежде должен избавиться от кого-то из своих форвардов. А как это сделать?

    Допускаю, что Федор окажется в «Зените», если уйдет Дзюба. Вариантов, куда может перейти Артем, немного, да и сам он «Зенит» покидать не торопится. Не представляю, кто сможет удовлетворить все запросы Артема – и спортивные, и финансовые. Так что минимальные шансы на трансфер Смолова у «Зенита» остаются, он еще возможен.

    Но слишком многое должно ради этого сойтись. «Краснодар» хочет только Кокорина и деньги в обмен на Смолова, но Александра не отдает «Зенит». Пока есть Дзюба, выкупить Смолова «Зенит» тоже не может: в команде просто будет перебор форвардов», — сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2017 19:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 июля 2017, 06:42

      много шума из ничего...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 июля 2017, 00:36

      ЗАЧЕМ ЗЕНИТУ ЭТОТ БЕЗДЕЛЬНИК, НЕ УМЕЮЩИЙ ИГРАТЬ.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июля 2017, 22:19

      "«Краснодар» хочет только Кокорина и деньги в обмен на Смолова"
      Если это правда - то действовать нужно немедленно! Дзюба и Смолов - это совсем не то же самое, что Дзюба и Кокорин !

      0
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      Рейтинг: +156

      Санчес65 15 июля 2017, 21:45

      Слухи что ли на помойке Шнобель находит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17727

      paracetamol 15 июля 2017, 21:41

      А почему Дзюба должен уйти, не понял?

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 июля 2017, 21:26

      Будем надеется, что Смолов останется в Краснодаре.
      В Европе шансов мало, а в РФ хотелось бы, чтобы Краснодар остался крепкой командой

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > VSt 15 июля 2017, 21:33

      Да, конкуренция никогда не являлась плохим фактором. Дриусси с Паредесом будут решать в новом сезоне, Павон сорвался, но ещё не финиш. Феде в Европу надо, но, видимо, стоящих денег не предлагают, стоящих клубу.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 15 июля 2017, 21:20

      А с каких пор Дзюба впал в немилость, что от него захотели избавиться? Вроде по игре к нему претензий не было. Вот Кокорина костерят все кому не лень. Или это Артемкин язык виноват?
      Да и не пойдет Кокорин в Краснодар. Здесь он по миллиону рублей в день получает, а Галицкий столько платить не будет. Думаю, Дзюба тоже приличный оклад имеет.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > m40 15 июля 2017, 21:28

      Ни Дзюба ни Кокорин никуда не уйдут, конечно..Дриусси их научит думать на лавке..

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      Рейтинг: +901

      Krics 15 июля 2017, 20:28

      Рома Павлюченко и по 20 за сезон забивал, а в Европе ? Из пост советского пространства, только Шева играл на приличном уровне и то в Милане, так что Смолов- это пока мыльный пузырь, может он хорош для России, а уровень хоть бы Европы под большим вопросом.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Krics 15 июля 2017, 20:42

      Мхитарян, Тимощук, Аленичев..да ну..список можно и продолжить. А Шева молодца, да, Милан..надеюсь, клуб возрождается.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > xLINDAx 16 июля 2017, 10:58

      Тимощук-украинец, Мхитарян-армянин, а Аленичев-это из другой эпохи, где правил ФУТБОЛ, а не ДЕНЬГИ! Так что Krics прав!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > sv1969 16 июля 2017, 11:00

      Опять фамилии из эпохи ФУТБОЛА! Назови хоть одного, кто заиграл в Европе, когда контракты в России стали в миллионах евро!

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      Serjoga > sv1969 16 июля 2017, 13:45

      Ты сам ответил на мое высказывание: ДЕНЬГИ! И хоть и постсоветское пространство, но менталитет россиянина при наличии больших денег отличается, и намного, от армянского! А эпохой футбола я называю время, когда не было контрактов! Сейчас время денег и футбольного бизнес-шоу!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > sv1969 16 июля 2017, 16:07

      В Европе, но не в России и не баснословные миллионы евро! А то бы Мостовой сейчас на телевидении не мелькал бы с пустой болтавнёй!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > sv1969 16 июля 2017, 19:47

      А я и не говорю, что они плохо себя показали! Но они не из той темы. Разговор шел об Аршавине, Жиркове, Биллялетдинове, Павлюченко, Погребняке....! Вот об этой денежной и контрактной эпохе!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 июля 2017, 20:04

      Уж точно Смолов не попадает в схему Зенита.....Да и Спартака тоже....И ЦСКА тоже....Он игрок ,которому многое позволено,а у них это просто невозможно....

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      xLINDAx > zico2205 15 июля 2017, 20:28

      Он туда попадёт только когда его на Кокорина сменяют, ток 1 вариант).

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      xLINDAx 15 июля 2017, 20:01

      Прикольная ситуация..у Спартака форвардов норм, у Зенита норм и поболе, количество в смысле, не будем сравнивать мастерство - всё на мази у обоих клубов. С Европой ничего не выходит или очень всё завуалированно. Фёдор останется в Краснодаре..имхо.

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