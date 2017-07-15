Витиньо и Дзагоев – в атаке ЦСКА, Маркелов – на острие у «Анжи»

ЦСКА и «Анжи» объявили составы на матч первого тура РФПЛ.

Анжи: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Афонин, Карасев, Гулиев, Яковлев, Липартия, Маркелов.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Дзагоев.

Встреча состоится в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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