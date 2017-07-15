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    Витиньо и Дзагоев – в атаке ЦСКА, Маркелов – на острие у «Анжи»

    ЦСКА и «Анжи» объявили составы на матч первого тура РФПЛ.

    Анжи: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Афонин, Карасев, Гулиев, Яковлев, Липартия, Маркелов.

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Дзагоев.

    Встреча состоится в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.07.2017 19:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33

      Akms 15 июля 2017, 19:45

      ЦСКА всегда будет первым!!!!!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Akms 15 июля 2017, 21:35

      Хотела бы я так написать про Арсенал, но он для нас и так первый).

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      Рейтинг: +1289

      каа 15 июля 2017, 19:29

      5 защитников и 2 опорника оборонительного плана..... чего ЦСКА боится ?

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 19:13

      Витя забьёт?)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > xLINDAx 15 июля 2017, 19:21

      Астон, к чему минус - вопрос вполне безобиден, эхх(.

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