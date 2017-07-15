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    Иванов: «Видеоповторы в РФПЛ не нужны, судья должен иметь право на ошибку»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что нововведение в виде системы видеоповторов в РФПЛ не является необходимым. По его мнению, это убивает суть футбола. Также Иванов подчеркнул, что судьи имеют право принимать на поле неверные решения.

    «Не поддерживаю систему видеоповторов. Ничего она такого не сделала. Только ажиотаж лишний нагнетался. В финальном матче тренеры, запасные игроки кричали судье: «Иди, смотри повтор». Игра останавливалась. Надо просто поднимать судейский уровень. Я бы видеопросмотры ввел только для фиксации взятия ворот. А для определения офсайдов надо ставить сильных лайнсменов. А борьбу смотреть… Вот футболисты имеют право на ошибку, а судьи нет. Я не сторонник такой системы, мне это не понравилось.

    Ну ошибся судья, не дал красную карточку. Но это случается во всех чемпионатах. Пусть это будет. Судья должен иметь право на ошибку. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но считаю, это убивает суть футбола», – цитирует Иванова Znak.

    Напомним, на прошедшем недавно в России кубке конфедераций использовалась системы видеопомощи арбитрам.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 17:35
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 15 июля 2017, 22:34

      ЦСКА и "Зенит" тоже против этой системы, по-любому!

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Добрый Бобер 15 июля 2017, 23:08

      Прям вот по-любому..ты хакер?).

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > xLINDAx 15 июля 2017, 23:17

      Сарка́зм (греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, буквально «разрывать плоть») — один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого. (ВикипедиЯ)

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Добрый Бобер 15 июля 2017, 23:36

      Привет, я тебя поняла..да, я владею этим..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > xLINDAx 16 июля 2017, 10:19

      Не владеешь

      -2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 15 июля 2017, 22:11

      Ну, не спасут видеоповторы не от чего. Повтор будет смотреть тоже человек, тоже судья ("продажный", как у нас водится); смотреть будет с определённого ракурса. Ну, вынесет он какое-нибудь решение. Да тут же недовольные с другого виража начнут чего-то скандировать, а после матча в студии будут в экран тыкать, и говорить:"Было - было", "Да с этой камеры не видно" и т.д, и т.п.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Vratarь 15 июля 2017, 23:07

      Поняла к чему ты ведёшь..там купить тоже можно..да..в принципе.

      -1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь > xLINDAx 15 июля 2017, 23:29

      Где-то так. Знаешь, как и с любой техникой, много лишних ожиданий. Примеру с автомобилем. Молодой, машины своей нет - опаздываешь везде. Думаешь, когда ж куплю-то, чтоб везде поспевать. Покупаешь и .... опять везде опаздываешь)))

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 июля 2017, 21:39

      Охренеть, скажи прямо, право поодать игру!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 июля 2017, 20:49

      Бред. Получается, что когда миллионы зрителей после матча гнобят судью за ошибку, а матч выигрывает "не сильнейший" - это нормально, а остановить игру и вынести правильное решение "убивает футбол"? Тьфу на тебя!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > la verdad 15 июля 2017, 23:06

      "Сильнейший" - слишком завуалированное понятие..мы, простые жители - болеем за эмоции - победа/ничья/поражение...чемп идёт, форварда продали..что делать...на самом деле мы просто копилка..я всегда буду болеть за свой город и Арсенал, но это так.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > xLINDAx 16 июля 2017, 07:56

      Суть моего коммента не в этом...

      -2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июля 2017, 19:23

      В таком мнении вижу тупизм.
      Для судей наступил коммунизм.

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 июля 2017, 19:10

      конечно иванов..вы же тогда потеряете левое бабло...((

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 15 июля 2017, 19:07

      Видеоповторы нужны для пересмотра взятия ворот и разбора ситуаций, где игроки получают красную карточку (таких моментов как массовые драки). Для остального их лучше не применять, портит футбол.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 18:55

      Непонятно, в чём суть футбола, которую убивают видеоповторы?... Просто результат видеоповтора в некоторых случаях покажет неспособность судьи верно рассудить ситуацию и игровой эпизод... Судье не хочется быть уляпаным....

      0
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      Рейтинг: -22

      Бронетёмкин Поносец. 15 июля 2017, 18:48

      Спорный ворос.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Бронетёмкин Поносец. 15 июля 2017, 18:54

      Вот мы братией всей и решаем..авось там вверху прислушаются)

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > xLINDAx 15 июля 2017, 21:47

      Поносец, это то же хуйло, что и бидон помоев.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Бронетёмкин Поносец. 15 июля 2017, 21:58

      Что так жидко, всего один минус, а ну конечно же "Поносец".

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Полбy Хуембей 15 июля 2017, 22:50

      Что ссыкун. прячешься в чате? Давай минуси до усеру, Поносец. Импотент хуев, получай удовольствие, сочувствую.

      -2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > kykyi 15 июля 2017, 23:01

      Да не провоцируй..сам же писал - зачем? Пусть ставит.

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Полбy Хуембей 16 июля 2017, 07:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что то ты пидорок обленился, маловато стал по клавишам хлопать.

      -4
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 июля 2017, 18:23

      Я за видеоповторы (хоть они и могут повлиять на итог матча). Но только пока идет игра. После того, как игра закончилась, хоть тысячу ошибок находи, а итог неизменен.
      Можно еще сделать лимит видеоповторов. Например по 2 за матч на команду. Иначе через каждые 2 минуты будут повторы требовать. Если затребовал больше двух и твоя претензия не подтвердилась, то игрок твоей команды уходит с поля (удаляется).
      Это конечно мои фантазии, но как-то бороться с излишними видеоповторами придется.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Manilov 15 июля 2017, 18:25

      Лимиты, конечно..примерно как в теннисе - ястребиный глаз - пусть будет определённое кол-во возможностей, да.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov > xLINDAx 15 июля 2017, 18:28

      Ограничивать игроков и тренеров придется по любому. А то они беспрерывно будут к арбитру бегать ябедничать друг на друга. А вот он мне синяк поставил, а он на меня матом ругнулся, а мне он фак показал, а мне просто его рожа не нравится. ДАВАЙ ВИДЕОПОВТОР!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Manilov 15 июля 2017, 18:29

      Про это я пониже в ветке писала, ага.

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