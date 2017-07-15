Иванов: «Видеоповторы в РФПЛ не нужны, судья должен иметь право на ошибку»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что нововведение в виде системы видеоповторов в РФПЛ не является необходимым. По его мнению, это убивает суть футбола. Также Иванов подчеркнул, что судьи имеют право принимать на поле неверные решения.

«Не поддерживаю систему видеоповторов. Ничего она такого не сделала. Только ажиотаж лишний нагнетался. В финальном матче тренеры, запасные игроки кричали судье: «Иди, смотри повтор». Игра останавливалась. Надо просто поднимать судейский уровень. Я бы видеопросмотры ввел только для фиксации взятия ворот. А для определения офсайдов надо ставить сильных лайнсменов. А борьбу смотреть… Вот футболисты имеют право на ошибку, а судьи нет. Я не сторонник такой системы, мне это не понравилось.

Ну ошибся судья, не дал красную карточку. Но это случается во всех чемпионатах. Пусть это будет. Судья должен иметь право на ошибку. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но считаю, это убивает суть футбола», – цитирует Иванова Znak.

Напомним, на прошедшем недавно в России кубке конфедераций использовалась системы видеопомощи арбитрам.