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  • Иванов: «Видеоповторы в РФПЛ не нужны, судья должен иметь право на ошибку»

Иванов: «Видеоповторы в РФПЛ не нужны, судья должен иметь право на ошибку»

15 июля 2017, 17:35
39

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что нововведение в виде системы видеоповторов в РФПЛ не является необходимым. По его мнению, это убивает суть футбола. Также Иванов подчеркнул, что судьи имеют право принимать на поле неверные решения.

«Не поддерживаю систему видеоповторов. Ничего она такого не сделала. Только ажиотаж лишний нагнетался. В финальном матче тренеры, запасные игроки кричали судье: «Иди, смотри повтор». Игра останавливалась. Надо просто поднимать судейский уровень. Я бы видеопросмотры ввел только для фиксации взятия ворот. А для определения офсайдов надо ставить сильных лайнсменов. А борьбу смотреть… Вот футболисты имеют право на ошибку, а судьи нет. Я не сторонник такой системы, мне это не понравилось.

Ну ошибся судья, не дал красную карточку. Но это случается во всех чемпионатах. Пусть это будет. Судья должен иметь право на ошибку. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но считаю, это убивает суть футбола», – цитирует Иванова Znak.

Напомним, на прошедшем недавно в России кубке конфедераций использовалась системы видеопомощи арбитрам.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (39)
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Juve1897
1500129493
Иванов: «Видеоповторы в РФПЛ не нужны, судья должен иметь право на ошибку» Судья имеет право зарабатывать деньги принятием нелепых решений в пользу того кто заплатит!!! Ну бред, ей Богу!
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vitvik
1500129688
Суть футбола в судейских ошибках. Если судить честно, то судьям придётся работать за одну зарплату!
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xLINDAx
1500129805
Двояко мыслится..нужно просто чёткое понимание (а, нет, сори, это другой чел говорил)), нужно определить - что именно входит в рамки видеоповтора - на КК были и моменты, где было всё сделано быстро и правильно, а где судья по 5 минут смотрит или возвращается к эпизоду по просьбе игроков спустя минуты 3 - конечно это не дело..потому и пробное было дело..посмотрим, что далее будет..
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sir_Alex
1500129980
Видеоповторы можно ввести ,но это будет уже не футбол.
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Fan Loko mik
1500130019
Право на ошибку в пользу Сраптака?
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Manilov
1500132180
Я за видеоповторы (хоть они и могут повлиять на итог матча). Но только пока идет игра. После того, как игра закончилась, хоть тысячу ошибок находи, а итог неизменен. Можно еще сделать лимит видеоповторов. Например по 2 за матч на команду. Иначе через каждые 2 минуты будут повторы требовать. Если затребовал больше двух и твоя претензия не подтвердилась, то игрок твоей команды уходит с поля (удаляется). Это конечно мои фантазии, но как-то бороться с излишними видеоповторами придется.
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Бронетёмкин Поносец.
1500133700
Спорный ворос.
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subbotaspartak
1500135782
В таком мнении вижу тупизм. Для судей наступил коммунизм.
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la verdad
1500140949
Бред. Получается, что когда миллионы зрителей после матча гнобят судью за ошибку, а матч выигрывает "не сильнейший" - это нормально, а остановить игру и вынести правильное решение "убивает футбол"? Тьфу на тебя!!!
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пряник929
1500143949
Охренеть, скажи прямо, право поодать игру!!!!!
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