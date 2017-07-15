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  • Жуков: «В атаке «Спартака» играют легионеры, что тут поделаешь. Может, им Дзюбу вернуть?»

Жуков: «В атаке «Спартака» играют легионеры, что тут поделаешь. Может, им Дзюбу вернуть?»

15 июля 2017, 17:10
19

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение о матче за Суперкубок России между красно-белыми и «Локомотивом» (2:1 д.в.) Он подчеркнул, что хотел бы видеть больше голов в исполнении российских игроков.

Напомним, мячами в этом матче у «Спартака» отметились Луис Адриано и Квинси Промес, а за железнодорожников отличился Мануэль Фернандеш.

«В целом матч понравился. Для начала сезона обе команды находятся в хорошей форме. «Спартак», конечно, имел преимущество на протяжении всего матча.

Не задевает, что забивают легионеры? Хотелось бы, чтобы наши больше забивали, но в сборной «Спартак» неплохо представлен. В нападении красно-белых играют легионеры, что тут поделаешь. Может, Дзюбу вернуть?» – сказал Жуков.

Напомним, что «Спартак» завоевал Суперкубок России впервые в своей истории.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (19)
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alex1004
1500128599
Дюзбу в Спартак? Пусть лучше легионеры забивают...
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sir_Alex
1500128767
Не надо нам никакого Дзюбы!
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nik55
1500129017
пусть остается он на заработки уехал в Зенит
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xLINDAx
1500129063
Дзюба в своё время сток сделал и наговорил, что в Спартак ему теперь путь заказан).
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vitvik
1500129490
Играют хорошие люди, Дзюба под эту категорию не подходит.
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vladimir-7
1500131206
А. Жуков, ты лучше работай в Госдуме и в Олимпийском комитете, а то от тебя там ноль.
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shinnik
1500131717
Ой. ктой-то тут на..№-ое лицо Государства пасть раскрыл..? Сами парня заарендили.. Ваши "багажные"чисто спартаковские тренеры(не перечислить)) от него избавлялись .как могли... Теперь Врагом сделали..
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"supermax"
1500131771
Себе его верни
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DZHEK_VOROBEY1987
1500132344
Такой товарищ как Дзюба и даром не нужен.
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Д Альбертини
1500134787
Возраждайте футбол в стране, а не пиздабольством занимайтесь!!!! Тогда не легионеры будут забивать, а свои ребята!
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