Жуков: «В атаке «Спартака» играют легионеры, что тут поделаешь. Может, им Дзюбу вернуть?»

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение о матче за Суперкубок России между красно-белыми и «Локомотивом» (2:1 д.в.) Он подчеркнул, что хотел бы видеть больше голов в исполнении российских игроков.

Напомним, мячами в этом матче у «Спартака» отметились Луис Адриано и Квинси Промес, а за железнодорожников отличился Мануэль Фернандеш.

«В целом матч понравился. Для начала сезона обе команды находятся в хорошей форме. «Спартак», конечно, имел преимущество на протяжении всего матча.

Не задевает, что забивают легионеры? Хотелось бы, чтобы наши больше забивали, но в сборной «Спартак» неплохо представлен. В нападении красно-белых играют легионеры, что тут поделаешь. Может, Дзюбу вернуть?» – сказал Жуков.

Напомним, что «Спартак» завоевал Суперкубок России впервые в своей истории.