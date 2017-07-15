Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жуков: «В атаке «Спартака» играют легионеры, что тут поделаешь. Может, им Дзюбу вернуть?»

    Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение о матче за Суперкубок России между красно-белыми и «Локомотивом» (2:1 д.в.) Он подчеркнул, что хотел бы видеть больше голов в исполнении российских игроков.

    Напомним, мячами в этом матче у «Спартака» отметились Луис Адриано и Квинси Промес, а за железнодорожников отличился Мануэль Фернандеш.

    «В целом матч понравился. Для начала сезона обе команды находятся в хорошей форме. «Спартак», конечно, имел преимущество на протяжении всего матча.

    Не задевает, что забивают легионеры? Хотелось бы, чтобы наши больше забивали, но в сборной «Спартак» неплохо представлен. В нападении красно-белых играют легионеры, что тут поделаешь. Может, Дзюбу вернуть?» – сказал Жуков.

    Напомним, что «Спартак» завоевал Суперкубок России впервые в своей истории.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2017 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 15 июля 2017, 23:28

      Политик шутит.
      Такой у них юмор неконструктивный. Не будем его пинать.
      Ему и так трудно, всё про нас, всё про народ думает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 июля 2017, 19:48

      Бревна в топку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 15 июля 2017, 19:46

      какая такая дзюба?не знаем такой...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 19:31

      Зачем нам нужен этот ИУДА ???????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 июля 2017, 19:06

      Возраждайте футбол в стране, а не пиздабольством занимайтесь!!!! Тогда не легионеры будут забивать, а свои ребята!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 июля 2017, 18:52

      дебил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 июля 2017, 18:41

      Даю на отсечение я зуб:
      Чем больше промесов и халков вместо дзюб -
      Тем больше мне футболом увлечение.
      Без интереса мне, как дерево растёт -
      И без надежды ждать - вдруг расцветёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 июля 2017, 18:25

      Такой товарищ как Дзюба и даром не нужен.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 15 июля 2017, 18:16

      Себе его верни

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 июля 2017, 18:15

      Ой.
      ктой-то тут на..№-ое лицо Государства пасть раскрыл..?
      Сами парня заарендили..
      Ваши "багажные"чисто спартаковские тренеры(не перечислить))
      от него избавлялись .как могли...
      Теперь Врагом сделали..

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > shinnik 15 июля 2017, 20:49

      А почему избавлялись? Почему он в сборной его отцеплял в последний момент Адвакат, почему регулярно не играл при Капелло, почему наконец он не нашел общий язык с Черчесовым? Почему наконец Зенит смотрит куда бы его сбагрить? Наверно дело не в тренерах и "тренеришках", а в самой сущности Дзюбы...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11