Мостовой: «С этими игроками на уровне России «Спартак» может решать самые высокие задачи»

Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что «Спартак» в текущем кадровом составе способен решать большие задачи на уровне России.

Напомним, единственным новичком красно-белых в летнее трансферное окно стал защитник Марко Петкович.

– Какие позиции должен усилить «Спартак»?

– Не хотелось бы говорить об этом. На мой взгляд, у красно-белых очень хороший состав. Если будет вариант с приглашением действительно сильного игрока, нужно этим воспользоваться. Вот вспомните, сколько футболистов пригласили за последние пять лет. Мы запутаемся с вами в этом списке. Подчеркиваю, клуб выиграл с нынешним составом чемпионат страны. На уровне России с этими игроками можно решить самые высокие задачи.