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    Мостовой: «С этими игроками на уровне России «Спартак» может решать самые высокие задачи»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что «Спартак» в текущем кадровом составе способен решать большие задачи на уровне России.

    Напомним, единственным новичком красно-белых в летнее трансферное окно стал защитник Марко Петкович.

    – Какие позиции должен усилить «Спартак»?

    – Не хотелось бы говорить об этом. На мой взгляд, у красно-белых очень хороший состав. Если будет вариант с приглашением действительно сильного игрока, нужно этим воспользоваться. Вот вспомните, сколько футболистов пригласили за последние пять лет. Мы запутаемся с вами в этом списке. Подчеркиваю, клуб выиграл с нынешним составом чемпионат страны. На уровне России с этими игроками можно решить самые высокие задачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2017 13:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 июля 2017, 18:20

      Могут решать, если не будут мешаться всякие Кони, Бомжи и бердыевский(!) Рубин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 15:37

      Могут и будут!

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 15 июля 2017, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мостовой: " С такими судьями Спартак может решать самые высокие задачи"

      -8
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > Небесная 15 июля 2017, 16:46

      Ты хоть смотрела прошедший чемпионат,Спартак пробил первый пенальти в конце чемпионата,,,и то тогда когда его уже не кто не мог догнать,,,

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная > slavutiq70 15 июля 2017, 22:49

      Спартак и без пенок хорошо выехал на судьях.

      -3
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > Небесная 16 июля 2017, 23:24

      И в чём тогда судьи помогли????в том что ставили пенки в ворота Спартака????Иди девчина лучше смотри " Давай поженимся" или "Дом-2" как раз по твоему уму будет

      1
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