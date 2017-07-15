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Прядкин остался доволен организацией Суперкубка России

15 июля 2017, 09:31
9

Глава РФПЛ Сергей Прядкин остался доволен организацией матча за Суперкубок России, который прошел в минувшую пятницу в Москве на стадионе «Локомотив».

«Мне очень понравилось. Я доволен организацией. Да, безусловно, были зажжены файеры, хотя очень много говорили с фанатами. Я думаю, что не в идеале, но мы нашли понимание, болельщики обеих команд поддержали начинание. Я ожидал худшего. Мне понравилась игра, две достойные команды.

Конечно, при награждении Юрий Павлович Семин мне высказал ряд своих мнений в отношении судейства, но я за него не отвечаю. Есть соответствующие органы. Но судя по отзывам незаинтересованных коллег, судейство прошло ровно и на достойном уровне, поэтому я бы хотел поблагодарить судей», – заявил Прядкин.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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1500106012
СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: "СЕМИН ВЫСКАЗАЛ СВОЕ МНЕНИЕ О СУДЕЙСТВЕ, НО, СУДЯ ПО ОТЗЫВАМ, ОНО БЫЛО ДОСТОЙНЫМ"! А кто назвал этот судейский БЕСПРЕДЕЛ Безбородова ДОСТОЙНЫМ??? Угадайте с первого раза. Правильно Федун! Для него судейские скандалы в пользу Спартака всегда были достойными! Для Прядкина важно мнение Федуна, но не миллионов зрителей! Прядкина УСТРАИВАЮТ эти судейские скандалы и он их называет достойными! И после этого вы хотите, чтобы в нашем чемпионате было ЧЕСТНОЕ судейство??? Очередной судейский СКАНДАЛ имени Будогосского!!! ПОДЛОЕ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство Безбородова! Безбородова надо гнать из футбола и пожизненно ОТЛУЧАТЬ от судейства! Именно скандальное судейство Безбородова помогло Спартаку УКРАСТЬ победу у Локомотива! Это скандальная победа Безбородова, а не Спартака!!! Как теперь Будогосский, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв будут отмазывать Безбородова??? 76 мин. спартаковцу Адриано Безбородов не даёт вторую желтую за УМЫШЛЕННУЮ грубость против Тарасова!!! Тарасов, в пределах правил, отобрал мяч у Адриано! Тарасов играет чисто в подкате, отбирая мяч у Адриано, а тот, уже лежа на газоне, ногами бьёт соперника! Тарасов был первым на отскоке, но Адриано на него прыгает и заваливает Тарасова. В падении Адриано, отмашкой руки засадил по лицу Тарасова и далее удар ногами лёжа Тарасову в живот!!! Адриано надо было 100% удалять за вторую желтую, но вместо этого Безбородов ВЫДУМЫВАЕТ желтую карточку игроку Локомотива Баринову, ни за что!!! Безбородов обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России и судил безобразно. Юрий Сёмин: - «Судья испортил матч». - «Я благодарен своим игрокам, которые отдали все силы и показали качественный футбол. - Игра была абсолютно равной. - Я давно говорил, что только видеоповторы могут спасти российский футбол. - Адриано должен был получить вторую желтую карточку и удаление. - Суди честно! - Он испортил матч».
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Одинокий волк Маквейд
1500112285
У Прядкина всегда все хорошо, очень позитивный дядя.
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Сибирь за Спартак
1500112540
Организация действительно была в норме.
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Svoysvoemubrat
1500113165
Банер спартачей о пятом элементе понравился.
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sir_Alex
1500122840
Я тоже! Как и победой любимого клуба.
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