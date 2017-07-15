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    Прядкин остался доволен организацией Суперкубка России

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин остался доволен организацией матча за Суперкубок России, который прошел в минувшую пятницу в Москве на стадионе «Локомотив».

    «Мне очень понравилось. Я доволен организацией. Да, безусловно, были зажжены файеры, хотя очень много говорили с фанатами. Я думаю, что не в идеале, но мы нашли понимание, болельщики обеих команд поддержали начинание. Я ожидал худшего. Мне понравилась игра, две достойные команды.

    Конечно, при награждении Юрий Павлович Семин мне высказал ряд своих мнений в отношении судейства, но я за него не отвечаю. Есть соответствующие органы. Но судя по отзывам незаинтересованных коллег, судейство прошло ровно и на достойном уровне, поэтому я бы хотел поблагодарить судей», – заявил Прядкин.

    Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2017 09:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 15:47

      Я тоже! Как и победой любимого клуба.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 15 июля 2017, 13:06

      Банер спартачей о пятом элементе понравился.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 июля 2017, 12:55

      Организация действительно была в норме.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 июля 2017, 12:51

      У Прядкина всегда все хорошо, очень позитивный дядя.

      4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 июля 2017, 11:06

      СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: "СЕМИН ВЫСКАЗАЛ СВОЕ МНЕНИЕ О СУДЕЙСТВЕ, НО, СУДЯ ПО ОТЗЫВАМ, ОНО БЫЛО ДОСТОЙНЫМ"! А кто назвал этот судейский БЕСПРЕДЕЛ Безбородова ДОСТОЙНЫМ??? Угадайте с первого раза. Правильно Федун! Для него судейские скандалы в пользу Спартака всегда были достойными! Для Прядкина важно мнение Федуна, но не миллионов зрителей! Прядкина УСТРАИВАЮТ эти судейские скандалы и он их называет достойными! И после этого вы хотите, чтобы в нашем чемпионате было ЧЕСТНОЕ судейство??? Очередной судейский СКАНДАЛ имени Будогосского!!!
      ПОДЛОЕ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство Безбородова!
      Безбородова надо гнать из футбола и пожизненно ОТЛУЧАТЬ от судейства!
      Именно скандальное судейство Безбородова помогло Спартаку УКРАСТЬ победу у Локомотива!
      Это скандальная победа Безбородова, а не Спартака!!!
      Как теперь Будогосский, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв будут отмазывать Безбородова???
      76 мин. спартаковцу Адриано Безбородов не даёт вторую желтую за УМЫШЛЕННУЮ грубость против Тарасова!!!
      Тарасов, в пределах правил, отобрал мяч у Адриано!
      Тарасов играет чисто в подкате, отбирая мяч у Адриано, а тот, уже лежа на газоне, ногами бьёт соперника!
      Тарасов был первым на отскоке, но Адриано на него прыгает и заваливает Тарасова.
      В падении Адриано, отмашкой руки засадил по лицу Тарасова и далее удар ногами лёжа Тарасову в живот!!!
      Адриано надо было 100% удалять за вторую желтую, но вместо этого Безбородов ВЫДУМЫВАЕТ желтую карточку игроку Локомотива Баринову, ни за что!!!
      Безбородов обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России и судил безобразно.
      Юрий Сёмин: - «Судья испортил матч».
      - «Я благодарен своим игрокам, которые отдали все силы и показали качественный футбол.
      - Игра была абсолютно равной.
      - Я давно говорил, что только видеоповторы могут спасти российский футбол.
      - Адриано должен был получить вторую желтую карточку и удаление.
      - Суди честно! - Он испортил матч».

      -2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Popularov 15 июля 2017, 11:19

      спартак имел подавляющее приимущество во втором и дополнительных таймах!мог пробивать три пенальти!о каком равенстве в игре идет речь!в некоторых моментах игроки локо играли грязно!вот и получили то что получили!но все равно локо удачи в чемпионате и еврокубках!

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > зенит ничто 15 июля 2017, 11:29

      На 64 минуте Ари бьёт Фернандо в спину
      Локтем в центре поля.
      Это не футболист, а скотина,
      Жаль не моя воля.

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > subbotaspartak 15 июля 2017, 11:33

      ладно!все нормально!мы победили!а все остальное ерунда!!!сыграли тоже хорошо!во втором тайме и в дополнительных возили локо по полю!и если бы не гол фернандеша или как его правильно то ваще локо ничем и не запомнился!

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