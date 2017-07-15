Прядкин остался доволен организацией Суперкубка России

Глава РФПЛ Сергей Прядкин остался доволен организацией матча за Суперкубок России, который прошел в минувшую пятницу в Москве на стадионе «Локомотив».

«Мне очень понравилось. Я доволен организацией. Да, безусловно, были зажжены файеры, хотя очень много говорили с фанатами. Я думаю, что не в идеале, но мы нашли понимание, болельщики обеих команд поддержали начинание. Я ожидал худшего. Мне понравилась игра, две достойные команды.

Конечно, при награждении Юрий Павлович Семин мне высказал ряд своих мнений в отношении судейства, но я за него не отвечаю. Есть соответствующие органы. Но судя по отзывам незаинтересованных коллег, судейство прошло ровно и на достойном уровне, поэтому я бы хотел поблагодарить судей», – заявил Прядкин.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.