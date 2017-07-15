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  • Джикия: «Принципиально было выиграть Суперкубок в Черкизове»

Джикия: «Принципиально было выиграть Суперкубок в Черкизове»

15 июля 2017, 08:30
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал победу в матче за Суперкубок России над «Локомотивом» (2:1 в дополнительное время) шагом вперед для себя. По его словам, нет ничего страшного в том, что этот успех достался столичному клубу в дополнительное время.

Отметим, что победа в Суперкубке России стала первой в истории «Спартака».

– Что сказал Каррера в раздевалке и на церемонии награждения?

– Напомнил, что нужно не забывать о следующем матче с «Динамо». Так что сегодня каждый дома по-своему отпразднует, с родителями поужинает... Хотя, поздно уже кушать.

– Почему не удалось забить «Локомотиву» в основное время?

– Не знаю, не получилось. Ни у нас, ни у соперника.

– Какие эмоции от победы в Суперкубке?

– Всегда приятно побеждать и получать титул. Для меня это не только положительные эмоции, но и шаг вперед.

– Принципиально выигрывать трофей в Черкизове?

– Да.

– Готовились к дополнительному времени? Не устали?

– Да нормально. Это наша работа, нам нужно было сыграть. Так получилось, что играли 120 минут, но ничего страшного.

– «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России. Это все победная аура Карреры?

– Да, наверное.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Диктор
1500097688
Молодец-тактично отвечал.
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спартак спартаков1
1500109210
молодцы
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Fedor4uk
1500114617
Интересно и почему ему принципиально выиграть у Локо в Черкизове???
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