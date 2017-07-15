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    Джикия: «Принципиально было выиграть Суперкубок в Черкизове»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал победу в матче за Суперкубок России над «Локомотивом» (2:1 в дополнительное время) шагом вперед для себя. По его словам, нет ничего страшного в том, что этот успех достался столичному клубу в дополнительное время.

    Отметим, что победа в Суперкубке России стала первой в истории «Спартака».

    – Что сказал Каррера в раздевалке и на церемонии награждения?

    – Напомнил, что нужно не забывать о следующем матче с «Динамо». Так что сегодня каждый дома по-своему отпразднует, с родителями поужинает... Хотя, поздно уже кушать.

    – Почему не удалось забить «Локомотиву» в основное время?

    – Не знаю, не получилось. Ни у нас, ни у соперника.

    – Какие эмоции от победы в Суперкубке?

    – Всегда приятно побеждать и получать титул. Для меня это не только положительные эмоции, но и шаг вперед.

    – Принципиально выигрывать трофей в Черкизове?

    – Да.

    – Готовились к дополнительному времени? Не устали?

    – Да нормально. Это наша работа, нам нужно было сыграть. Так получилось, что играли 120 минут, но ничего страшного.

    – «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России. Это все победная аура Карреры?

    – Да, наверное.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2017 08:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 15 июля 2017, 13:30

      Интересно и почему ему принципиально выиграть у Локо в Черкизове???

      1
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Fedor4uk 15 июля 2017, 19:50

      согласен такой же вопрос возник

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Fedor4uk 16 июля 2017, 10:14

      наш воспитанник

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 июля 2017, 12:00

      молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 08:48

      Молодец-тактично отвечал.

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