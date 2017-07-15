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    Глушаков: «Спартак» – моя семья. И я доказал, что верно поступил, придя сюда»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков после матча за Суперкубок России против московского «Локомотива» (2:1) прокомментировал гневные кричалки в свой адрес со стороны болельщиков железнодорожников. Напомним, что до красно-белых уроженец Ростовской области защищал цвета именно красно-зеленых.

    «У меня уже нет никакого принципа. У меня есть «Спартак», моя семья. То, что болельщики «Локомотива» кричат, я их понимаю.

    Но я сделал правильный шаг, я доказал многим, выиграв чемпионство и Суперкубок в «Спартаке». Кто бы что ни говорил, я хорошо буду относиться к болельщикам «Локомотива».

    Неприятно это слышать, но они просто не были в моей шкуре. Я работал, тренировался, всю душу вкладывал в каждую тренировку в «Локомотиве». И был бы счастлив выиграть трофей в этом клубе, но жизнь так сложилось, что этого не произошло. Тренировался в «Локомотиве» я не меньше, чем в «Спартаке», – сказал Глушаков.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2017 01:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июля 2017, 02:12

      Не особо "жалую"Глушкова за его перлы, но тут он прав !

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