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    Каррера: «Суперкубок России ничем не отличается от других трофеев»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал небольшое интервью телеканалу «Наш футбол» в преддверии матча за Суперкубок России против московского «Локомотива».

    «Мы ожидаем победы и хотим выигрывать в каждом матче. Важность турнира? Это такой же кубок, который можно поставить в шкаф.

    Те, кто говорят, что он не имеет значения, наверное, не сумели завоевать его. «Спартак» играет на сто процентов, на победу. Никогда не знаешь, как повернется удача. Тем более, что сегодня дерби», – сказал итальянец.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 14 июля в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 21:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 23:10

      Манчини повыше калибром, чем Каррера будет. Бомжы то теперь фавориты в будущем сезоне.

      -2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 23:49

      фавориты то может !но чемпионат все расставит по местам!

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