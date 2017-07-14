Каррера: «Суперкубок России ничем не отличается от других трофеев»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал небольшое интервью телеканалу «Наш футбол» в преддверии матча за Суперкубок России против московского «Локомотива».

«Мы ожидаем победы и хотим выигрывать в каждом матче. Важность турнира? Это такой же кубок, который можно поставить в шкаф.

Те, кто говорят, что он не имеет значения, наверное, не сумели завоевать его. «Спартак» играет на сто процентов, на победу. Никогда не знаешь, как повернется удача. Тем более, что сегодня дерби», – сказал итальянец.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 14 июля в 21:30 по Москве на стадионе «Локомотив» (Москва).