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  • Юдашкин раскритиковал спартаковскую форму и похвалил зенитовскую

Юдашкин раскритиковал спартаковскую форму и похвалил зенитовскую

14 июля 2017, 20:11
16

Известнейший российский модельер Валентин Юдашкин дал профессиональную характеристику новым игровым формам двух грандов российского футбола – московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

«Дизайн у красно-белых вообще отсутствует. На первый взгляд – самодеятельность какая-то. Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе – забыть.

Такое ощущение, что в этих майках будет играть ФК «Лукойл», а не «Спартак». Эмблему клуба, считаю, нужно вынести на первый план, как-то ее увеличить. Придешь так на стадион и не поймешь, кто там, какая команда играет.

Что касается «Зенита», то у них сама форма – ожидание победы. Надежда на то, что команда скоро выиграет что-то большое. Чувствуется общий позитив.

Самое позитивное – то, что дизайн сохранил собственное «я». И будет здорово смотреться как на стадионе, так и на экране. Остались и традиционные цвета, которые всегда, в принципе, выглядели свежо», – сказал Юдашкин.

Клубы РФПЛ показали новую форму. У кого лучшая?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (16)
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Супермачо
1500052814
Обе формы никакущие.
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спартак спартаков1
1500053165
ПОТСУЕТИЛСЯ.ЛЁГ ПОД МЯЛЛЕРА
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kvm
1500054354
заднеприводной
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rammax fcsm
1500054724
жопник-эксперт похвалил голубенькую форму.... закономерно...
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la verdad
1500058880
А что Путин скажет??? А? Бомбардир :)))
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deinego77@yandex.ru
1500060740
Зачётно лизнул!!! газпром отметит. Сначала военным на пузо погон прилепил теперь в футболе себя проявить хочет.К миллеру в команду однозначно!
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DeutschlandUberAlles
1500062046
Голубец Юдашкин.
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Psih86
1500066154
А когда это Спартак стал грандом?...
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мы_не_рабы
1500067452
"За что кукушка хвалит петуха? За то что хвалит он кукушку!" Знатно лизнул!
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MDAR
1500069860
Ты кто такой, давай досвидание. Даю сто процентов, что через пару лет у всех команд будут одни рекламы спонсоров на футболках. Это бизнес. А футболу без спонсоров тяжело. Ничего против не имю рекламы спонсоров, но полску надо вернуть.
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