Юдашкин раскритиковал спартаковскую форму и похвалил зенитовскую

Известнейший российский модельер Валентин Юдашкин дал профессиональную характеристику новым игровым формам двух грандов российского футбола – московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

«Дизайн у красно-белых вообще отсутствует. На первый взгляд – самодеятельность какая-то. Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе – забыть.

Такое ощущение, что в этих майках будет играть ФК «Лукойл», а не «Спартак». Эмблему клуба, считаю, нужно вынести на первый план, как-то ее увеличить. Придешь так на стадион и не поймешь, кто там, какая команда играет.

Что касается «Зенита», то у них сама форма – ожидание победы. Надежда на то, что команда скоро выиграет что-то большое. Чувствуется общий позитив.

Самое позитивное – то, что дизайн сохранил собственное «я». И будет здорово смотреться как на стадионе, так и на экране. Остались и традиционные цвета, которые всегда, в принципе, выглядели свежо», – сказал Юдашкин.

Клубы РФПЛ показали новую форму. У кого лучшая?