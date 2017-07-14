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    Юдашкин раскритиковал спартаковскую форму и похвалил зенитовскую

    Известнейший российский модельер Валентин Юдашкин дал профессиональную характеристику новым игровым формам двух грандов российского футбола – московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

    «Дизайн у красно-белых вообще отсутствует. На первый взгляд – самодеятельность какая-то. Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе – забыть.

    Такое ощущение, что в этих майках будет играть ФК «Лукойл», а не «Спартак». Эмблему клуба, считаю, нужно вынести на первый план, как-то ее увеличить. Придешь так на стадион и не поймешь, кто там, какая команда играет.

    Что касается «Зенита», то у них сама форма – ожидание победы. Надежда на то, что команда скоро выиграет что-то большое. Чувствуется общий позитив.

    Самое позитивное – то, что дизайн сохранил собственное «я». И будет здорово смотреться как на стадионе, так и на экране. Остались и традиционные цвета, которые всегда, в принципе, выглядели свежо», – сказал Юдашкин.

    Клубы РФПЛ показали новую форму. У кого лучшая?

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.07.2017 20:11
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 15 июля 2017, 01:04

      Ты кто такой, давай досвидание. Даю сто процентов, что через пару лет у всех команд будут одни рекламы спонсоров на футболках. Это бизнес. А футболу без спонсоров тяжело. Ничего против не имю рекламы спонсоров, но полску надо вернуть.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 июля 2017, 00:24

      "За что кукушка хвалит петуха? За то что хвалит он кукушку!" Знатно лизнул!

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 15 июля 2017, 00:02

      А когда это Спартак стал грандом?...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:54

      Голубец Юдашкин.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 14 июля 2017, 22:32

      Зачётно лизнул!!! газпром отметит. Сначала военным на пузо погон прилепил теперь в футболе себя проявить хочет.К миллеру в команду однозначно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 июля 2017, 22:01

      А что Путин скажет??? А? Бомбардир :)))

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 21:16

      Юдашкин - профессор в своем деле.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 14 июля 2017, 21:02

      Форма ........ ? не принципиальна. Главное в какой футбол играет команда!!!

      2
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 14 июля 2017, 20:52

      жопник-эксперт похвалил голубенькую форму.... закономерно...

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 14 июля 2017, 20:45

      заднеприводной

      2
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