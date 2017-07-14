Павлюченко пожелал удачи «Локомотиву» в игре за Суперкубок России против «Спартака»

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от очной встречи этих команд за Суперкубок России. Она состоится 14 июля на московском стадионе «Локомотив».

«У меня и в «Локомотиве» много друзей, но я с детства болел за «Спартак», мечтал там играть. Наверное, сегодня я буду болеть за красно-белых. Пожелаю удачи и «Локомотиву», но мне кажется, что сегодня должен выиграть «Спартак», – сказал экс-форвард сборной России в эфире телеканала «Наш футбол».

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка между московскими командами, который начнется в 21:30 по Москве.