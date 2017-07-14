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    Павлюченко пожелал удачи «Локомотиву» в игре за Суперкубок России против «Спартака»

    Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от очной встречи этих команд за Суперкубок России. Она состоится 14 июля на московском стадионе «Локомотив».

    «У меня и в «Локомотиве» много друзей, но я с детства болел за «Спартак», мечтал там играть. Наверное, сегодня я буду болеть за красно-белых. Пожелаю удачи и «Локомотиву», но мне кажется, что сегодня должен выиграть «Спартак», – сказал экс-форвард сборной России в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка между московскими командами, который начнется в 21:30 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 20:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 20:23

      Ромка ты наш-по духу .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 14 июля 2017, 20:04

      Заголовок вводит в заблуждение)Роман мясной)

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