Игнашевич не полетел с ЦСКА на матч против «Анжи»

Футболисты ЦСКА сегодня отправились в Махачкалу на матч первого тура чемпионата России против «Анжи».

Стоит отметить, что на игру не полетел защитник армейцев Сергей Игнашевич, которому сегодня исполнилось 38 лет.

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин.

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо.

нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 15 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.