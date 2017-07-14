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    Игнашевич не полетел с ЦСКА на матч против «Анжи»

    Футболисты ЦСКА сегодня отправились в Махачкалу на матч первого тура чемпионата России против «Анжи».

    Стоит отметить, что на игру не полетел защитник армейцев Сергей Игнашевич, которому сегодня исполнилось 38 лет.

    вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин.

    полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо.

    нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

    Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 15 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.07.2017 16:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 июля 2017, 18:57

      Футболисты ЦСКА отправились в Махачкалу за победой. Удачи и без травм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 14 июля 2017, 16:51

      Невелика потеря.., пора ему на "пенсию".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Akms 14 июля 2017, 16:42

      Верим в команду!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 16:27

      Чернова и Васина в основу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 14 июля 2017, 16:22

      На день рождения можно и отдохнуть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 14 июля 2017, 16:19

      вспомнил что Спартак с локо играет))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > vit1903 14 июля 2017, 16:42

      Но ведь Локо не чужой клуб для него

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Pro100Kid 14 июля 2017, 17:53

      13 лет уж не чужой

      1
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