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Игнашевич не полетел с ЦСКА на матч против «Анжи»

14 июля 2017, 16:13
8

Футболисты ЦСКА сегодня отправились в Махачкалу на матч первого тура чемпионата России против «Анжи».

Стоит отметить, что на игру не полетел защитник армейцев Сергей Игнашевич, которому сегодня исполнилось 38 лет.

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин.

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо.

нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч «Анжи» – ЦСКА состоится 15 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Игнашевич Сергей
Комментарии (8)
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Спартач_навсегда
1500038382
вспомнил что Спартак с локо играет))
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stream15
1500038556
На день рождения можно и отдохнуть.
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bset
1500038862
Чернова и Васина в основу!
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Akms
1500039765
Верим в команду!!!
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Джавел.
1500040283
Невелика потеря.., пора ему на "пенсию".
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chempion_cska
1500047834
Футболисты ЦСКА отправились в Махачкалу за победой. Удачи и без травм.
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