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  • Каррера: «Не стал бы продлевать контракт со «Спартаком», если бы не верил, что мы сможем отстоять титул»

Каррера: «Не стал бы продлевать контракт со «Спартаком», если бы не верил, что мы сможем отстоять титул»

14 июля 2017, 13:54
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам итальянского специалиста, он верит в то, что его команда во второй раз подряд станет чемпионом России.

– Вы верите, что сможете отстоять титул?

– Не верил бы – не стал бы продлевать контракт со «Спартаком». Задача перед нами стоит непростая, но я никогда не искал легких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считают не нас, но наше дело – трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим.

– Игроки сборной России вернулись в расположение «Спартака», почти не уходив в отпуска. Насколько отсутствие отдыха может помешать им, а значит, и всей команде?

– В перспективе могут возникнуть объективные проблемы, связанные с тем, что у ребят, по сути, не было паузы. Но мы ведь изначально имели в виду такую ситуацию и к ней готовы. На сборе в Австрии сборники работали по отдельному графику, так что учли нюансы.

Сезон предстоит очень сложный, и всем придется работать стиснув зубы. Легко точно не будет, но мы же сами этого хотели, когда шли к победе в чемпионате страны, к участию в Лиге чемпионов. Жаловаться бессмысленно, необходимо работать. И грамотно распределять силы по дистанции.

Напомним, сегодня «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет против «Локомотива». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (18)
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Tajik-za Zenit
1500029724
Поживем увидим
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семёнычев
1500030488
Ну да, такое встречается в жизни,чаще всего в поездах.. Каталы дают клиенту выиграть, возможно даже пару раз... И когда он начинает верить в то,что он-Бог игры,а не просто везунок, тут-то ему и приходит.. Хорошо,когда есть обратный билет и хватило ума положить под матрас треники с вытянутыми коленками)))
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altezzik
1500030708
А как же Лига Чемпионов?
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sochi-2013
1500031878
Было с десяток предложений. Человек отказал Челси и Барселоне ради Спартака- цените!
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Диктор
1500032447
Я тоже в это верю.
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bset
1500035632
Короче если не отстоит титул, дальше поедет Европу покорять. Приехал чисто блестнуть и уехать.
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raritet
1500036646
Зачем же блефовать. Если вы чемпион , вы и есть что ни есть настоящий фаворит. Другое дело, что в этом году каждому захочется пощекотать чемпионишко. И самое главное не будет как в прошлом году удобного графика игр. Вот первые 2 игры уже и покажут в каком состоянии команда.
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Zubo
1500038062
Не видать вам титула как своих ушей, дырку вы от бублика получите а не титул, от мёртвого осла уши
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Spartak №1
1500043674
Каррера в первом сезоне доказал всем что он - супер тренер, супер мотиватор для чемпоината России.... Даже если он и выиграет следующий сезон со Спартаком он может уехать в Европу..... дабы ему просто напросто станет скучно в России.... ИИИ окажется что он уже перерос как тренер этот Чемпионат!!!
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Vladarg
1500051208
Судя по тому как федун укрепляет состав,а клубу в ЛЧ ещё играть как то,то перспективы у Спартака очевидно какие.но Каррера-молодец,не плачется как некоторые..
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