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    Каррера: «Не стал бы продлевать контракт со «Спартаком», если бы не верил, что мы сможем отстоять титул»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам итальянского специалиста, он верит в то, что его команда во второй раз подряд станет чемпионом России.

    – Вы верите, что сможете отстоять титул?

    – Не верил бы – не стал бы продлевать контракт со «Спартаком». Задача перед нами стоит непростая, но я никогда не искал легких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считают не нас, но наше дело – трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим.

    – Игроки сборной России вернулись в расположение «Спартака», почти не уходив в отпуска. Насколько отсутствие отдыха может помешать им, а значит, и всей команде?

    – В перспективе могут возникнуть объективные проблемы, связанные с тем, что у ребят, по сути, не было паузы. Но мы ведь изначально имели в виду такую ситуацию и к ней готовы. На сборе в Австрии сборники работали по отдельному графику, так что учли нюансы.

    Сезон предстоит очень сложный, и всем придется работать стиснув зубы. Легко точно не будет, но мы же сами этого хотели, когда шли к победе в чемпионате страны, к участию в Лиге чемпионов. Жаловаться бессмысленно, необходимо работать. И грамотно распределять силы по дистанции.

    Напомним, сегодня «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет против «Локомотива». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2017 13:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 14 июля 2017, 19:53

      Судя по тому как федун укрепляет состав,а клубу в ЛЧ ещё играть как то,то перспективы у Спартака очевидно какие.но Каррера-молодец,не плачется как некоторые..

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 14 июля 2017, 17:47

      Каррера в первом сезоне доказал всем что он - супер тренер, супер мотиватор для чемпоината России.... Даже если он и выиграет следующий сезон со Спартаком он может уехать в Европу..... дабы ему просто напросто станет скучно в России.... ИИИ окажется что он уже перерос как тренер этот Чемпионат!!!

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 июля 2017, 16:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не видать вам титула как своих ушей, дырку вы от бублика получите а не титул, от мёртвого осла уши

      -7
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN > Полная Канистра 14 июля 2017, 19:50

      и дырку от бублика себе тож где-нибудь пристроит....))

      2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 14 июля 2017, 15:50

      Зачем же блефовать. Если вы чемпион , вы и есть что ни есть настоящий фаворит. Другое дело, что в этом году каждому захочется пощекотать чемпионишко. И самое главное не будет как в прошлом году удобного графика игр. Вот первые 2 игры уже и покажут в каком состоянии команда.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 15:33

      Короче если не отстоит титул, дальше поедет Европу покорять. Приехал чисто блестнуть и уехать.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 14:40

      Я тоже в это верю.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 июля 2017, 14:39

      Лукавит чувак

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 14 июля 2017, 14:31

      Было с десяток предложений. Человек отказал Челси и Барселоне ради Спартака- цените!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > sochi-2013 14 июля 2017, 14:41

      ...надеюсь,--это сарказм!?

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      Рейтинг: +450

      Houston > sochi-2013 14 июля 2017, 14:41

      Кто Каррера отказал Челси и Барсе?)

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > FaTeK1945ru 14 июля 2017, 20:05

      А то!!! Я, может что-то и пропустил, но ни одного предложения по Каррере не слышал. Так позорно цену себе набивать, даже неудобно за него. Если Спартак, в конце сезона, окажется в тройке, скажу, что был не прав.

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      Рейтинг: +263

      Джавел. 14 июля 2017, 14:19

      Стесняется говорить про ЛЧ...

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 июля 2017, 14:11

      А как же Лига Чемпионов?

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