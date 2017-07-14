Каррера: «Не стал бы продлевать контракт со «Спартаком», если бы не верил, что мы сможем отстоять титул»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам итальянского специалиста, он верит в то, что его команда во второй раз подряд станет чемпионом России.

– Вы верите, что сможете отстоять титул?

– Не верил бы – не стал бы продлевать контракт со «Спартаком». Задача перед нами стоит непростая, но я никогда не искал легких путей. Чемпионат предстоит трудный, главным фаворитом, наверное, многие считают не нас, но наше дело – трудиться. Обязаны выложиться на 100, на 150 процентов, отработать так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. В результате получим тот результат, который заслужим.

– Игроки сборной России вернулись в расположение «Спартака», почти не уходив в отпуска. Насколько отсутствие отдыха может помешать им, а значит, и всей команде?

– В перспективе могут возникнуть объективные проблемы, связанные с тем, что у ребят, по сути, не было паузы. Но мы ведь изначально имели в виду такую ситуацию и к ней готовы. На сборе в Австрии сборники работали по отдельному графику, так что учли нюансы.

Сезон предстоит очень сложный, и всем придется работать стиснув зубы. Легко точно не будет, но мы же сами этого хотели, когда шли к победе в чемпионате страны, к участию в Лиге чемпионов. Жаловаться бессмысленно, необходимо работать. И грамотно распределять силы по дистанции.

Напомним, сегодня «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет против «Локомотива». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.