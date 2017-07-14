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    «Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России

    Открывать новый сезон в пятницу, 14 июля, будут «Спартак» и «Локомотив», которые встретятся в рамках розыгрыша Суперкубка России. Традиционно в этом матче сойдутся победитель чемпионата России и обладатель Кубка страны. Многие специалисты скептически относятся к подобной встрече, учитывая самое начало сезона и отсутствие турнирной мотивации, но болельщики жаждут снова увидеть свои любимые команды на поле.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало в 21:30, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 20:26
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 14 июля 2017, 22:41

      Руководство ,спонсоры и администрация вы че вообще попутали. готовы традицию продать. иуды хреновы. Где полоса на футболке.? это же традиция.... вы за бабло готовы мать родную и родину продать. Суки....не трогайте традиции болельщика. верните полосу иуды.

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 14 июля 2017, 22:27

      пока не вижу чем спартак может выиграть у локо!не исключено что единственный мяч локо решит судьбу встречи!нападение спартака уступает защите локо!но впереди второй тайм!спартак вперед!

      0
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      Рейтинг: +7

      Arsenal_Official 14 июля 2017, 21:23

      Локомотив!!!

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 июля 2017, 20:41

      Понятное дело, болельщиков у Спартака больше, все таки самый популярный клуб страны, а может и СНГ, но я пожелаю удачи Локомотиву.Пусть будет классный матч, много голов и отличное настроение!!!))

      Поздравляю болельщиков с началом чемпионата и открытием (супер кубок можно так назвать) с дерби московских команд за трофей!) сезона.

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 14 июля 2017, 20:26

      ЗА СПАРТАК

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 14 июля 2017, 14:16

      Скорее всего выиграет Спартак, мотивации больше, 16 лет сидеть без регалий, а суперкубок ни разу не выигрывали вообще... Ждем интересной игры!

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июля 2017, 12:06

      Посмотрим в деле как обе команды выглядят перед сезоном !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2017, 11:11

      Вперёд красно-белые! Вперёд Спартак!

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 10:59

      На старт!
      Внимание!
      ГООООЛ!!!
      Первый пошёл.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 июля 2017, 10:59

      Паровозы - под откос! )))

      2
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