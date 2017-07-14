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«Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России

14 июля 2017, 20:26
32

Открывать новый сезон в пятницу, 14 июля, будут «Спартак» и «Локомотив», которые встретятся в рамках розыгрыша Суперкубка России. Традиционно в этом матче сойдутся победитель чемпионата России и обладатель Кубка страны. Многие специалисты скептически относятся к подобной встрече, учитывая самое начало сезона и отсутствие турнирной мотивации, но болельщики жаждут снова увидеть свои любимые команды на поле.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало в 21:30, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (32)
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63_Camapa_63
1500006579
Зачем покупать если ОРТ покажет матч в прямом эфире ))))
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gandyv
1500007242
Не люблю матчи суперкубков (ничего эти матчи не доказывают и не значат), но сегодня посмотрю под пивко, т.к. время начала удачное. Ну, а Спартаку - удачи!
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Urry
1500016371
Думаю, Спартак
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Бугимен
1500016434
Удачи Спартаку!
Ответить
зенит ничто
1500016465
с началом нового сезона!вперед спартак!!!
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turist82
1500019151
Спартак!!!
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turist82
1500019167
Паровозы - под откос! )))
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subbotaspartak
1500019187
На старт! Внимание! ГООООЛ!!! Первый пошёл.
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OfaZavr
1500019888
Вперёд красно-белые! Вперёд Спартак!
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zenit2012
1500030979
Скорее всего выиграет Спартак, мотивации больше, 16 лет сидеть без регалий, а суперкубок ни разу не выигрывали вообще... Ждем интересной игры!
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