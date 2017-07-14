«Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России

Открывать новый сезон в пятницу, 14 июля, будут «Спартак» и «Локомотив», которые встретятся в рамках розыгрыша Суперкубка России. Традиционно в этом матче сойдутся победитель чемпионата России и обладатель Кубка страны. Многие специалисты скептически относятся к подобной встрече, учитывая самое начало сезона и отсутствие турнирной мотивации, но болельщики жаждут снова увидеть свои любимые команды на поле.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало в 21:30, не пропустите!

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