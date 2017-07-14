Каррера: «Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю, а мы начинаем новый сезон»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как влились в коллектив его новые итальянские помощники. Он также поделился своими впечатлениями от церемонии награждения команды золотыми медалями.

– Как влились в коллектив ваши новые помощники Джорджо Д’Урбано и Аттила Мальфатти?

– А у них не было выбора (смеется). У них элементарно не оказалось времени, чтобы долго размышлять над этим – люди просто с ходу полностью погрузились в работу, вот и все.

– Именно поэтому вы на церемонии награждения красно-белых сразу убрали золотую медаль в карман?

– Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение – важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.