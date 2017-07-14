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    Каррера: «Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю, а мы начинаем новый сезон»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как влились в коллектив его новые итальянские помощники. Он также поделился своими впечатлениями от церемонии награждения команды золотыми медалями.

    – Как влились в коллектив ваши новые помощники Джорджо Д’Урбано и Аттила Мальфатти?

    – А у них не было выбора (смеется). У них элементарно не оказалось времени, чтобы долго размышлять над этим – люди просто с ходу полностью погрузились в работу, вот и все.

    – Именно поэтому вы на церемонии награждения красно-белых сразу убрали золотую медаль в карман?

    – Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение – важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2017 06:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 10:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федун пошел по итальянскому ПУТИ и УКРЕПИЛ судейскую позицию НА КОРНЮ!!!
      Такие деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!!
      Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
      Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
      Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!!
      Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.
      А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
      Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕССТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
      Федун главный виновник этого спартаковского судейского ПОЗОРНОГО "торжества"!

      -4
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Popularov 14 июля 2017, 13:40

      Я вот не пойму, почему нельзя завидовать молча? Почему нужно выставлять свою глупость на всеобщее обозрение? Это как надо не уважать себя, для меня это загадка.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 07:14

      Красавчик-мне импонирует как он отвечает на вопросы,всегда по делу,без соплей и слез,как некоторые.

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