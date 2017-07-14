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  • Каррера: «Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю, а мы начинаем новый сезон»

Каррера: «Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю, а мы начинаем новый сезон»

14 июля 2017, 06:09
5

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как влились в коллектив его новые итальянские помощники. Он также поделился своими впечатлениями от церемонии награждения команды золотыми медалями.

– Как влились в коллектив ваши новые помощники Джорджо Д’Урбано и Аттила Мальфатти?

– А у них не было выбора (смеется). У них элементарно не оказалось времени, чтобы долго размышлять над этим – люди просто с ходу полностью погрузились в работу, вот и все.

– Именно поэтому вы на церемонии награждения красно-белых сразу убрали золотую медаль в карман?

– Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение – важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Диктор
1500005648
Красавчик-мне импонирует как он отвечает на вопросы,всегда по делу,без соплей и слез,как некоторые.
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VVM1964
1500011378
КАК ВСЕГДА БЕЗ ПОЗЕРСТВА И ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВА , ОЧЕНЬ РАД ЧТО КАРРЕРА ДАЕТ ТАКИЕ ИНТЕРВЬЮ - В ПРИМЕР МНОГИМ .
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Popularov
1500016125
Федун пошел по итальянскому ПУТИ и УКРЕПИЛ судейскую позицию НА КОРНЮ!!! Такие деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!! Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!! Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке! Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат. Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!! Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал. А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам??? Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕССТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Федун главный виновник этого спартаковского судейского ПОЗОРНОГО "торжества"!
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