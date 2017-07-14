Каррера: «Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю, а мы начинаем новый сезон»

Федун пошел по итальянскому ПУТИ и УКРЕПИЛ судейскую позицию НА КОРНЮ!!!
Такие деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!!
Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!!
Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.
А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕССТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
Федун главный виновник этого спартаковского судейского ПОЗОРНОГО "торжества"!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как влились в коллектив его новые итальянские помощники. Он также поделился своими впечатлениями от церемонии награждения команды золотыми медалями.
– Как влились в коллектив ваши новые помощники Джорджо Д’Урбано и Аттила Мальфатти?
– А у них не было выбора (смеется). У них элементарно не оказалось времени, чтобы долго размышлять над этим – люди просто с ходу полностью погрузились в работу, вот и все.
– Именно поэтому вы на церемонии награждения красно-белых сразу убрали золотую медаль в карман?
– Титул мы взяли в мае, а сейчас уже июль. Золото – это прекрасно, но оно уже ушло в историю. Награждение – важная и престижная вещь, но она относится к прошлому. А мы начинаем новый сезон, так что вспоминать победу не нужно. И все наши ребята должны это хорошо понимать.