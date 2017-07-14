Тотти: «Я стану одним из руководителей «Ромы»

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился планами на будущее.

«Пока что я ничего не подписывал и не вхожу в число руководителей «Ромы», но скоро стану одним из них», – сказал 40-летний итальянец.

Встреча 38 тура Серии А-2016/17 «Рома» – «Дженоа» (3:2) стала для Тотти последней за римский клуб. Итальянец является воспитанником клуба и выступал в его составе на протяжении всей профессиональной карьеры, начиная с 1992 года. На его счету один кубок Серии А, два Кубка и Суперкубка Италии. Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии является восьмикратным вице-чемпионом страны.

Вчера сообщалось о том, что Тотти провел встречу с руководителями клуба. По информации Танкреди Палмери, игрок может продолжить карьеру в Японии.