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    Бабаев: «Если ЦСКА не удастся найти новых футболистов – болельщики станут нашим усилением»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от РФПЛ-2017/18.

    «Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха. Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением», – сказал Бабаев на ежегодной встрече клуба с болельщиками.

    Для команды Виктора Гончаренко новый сезон начнется матчем против «Анжи». Встреча в Махачкале состоится 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2017 20:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:38

      А чё, разыграли в лотерею место на стадионе, и счастливчик на поле, в полунападение.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 13 июля 2017, 21:15

      Не к добру это. Неужто совсем без усиления этим летом? Молодежь, конечно, перспективная, но нужны люди с опытом.

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