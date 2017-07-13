Бабаев: «Если ЦСКА не удастся найти новых футболистов – болельщики станут нашим усилением»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от РФПЛ-2017/18.

«Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха. Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением», – сказал Бабаев на ежегодной встрече клуба с болельщиками.

Для команды Виктора Гончаренко новый сезон начнется матчем против «Анжи». Встреча в Махачкале состоится 15 июля.