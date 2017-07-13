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    Проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» задержан за детскую порнографию

    Технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски был задержан в Санкт-Петебурге. Ранее власти Польши выдали ордер на арест своего гражданина. Поляк проходит по делу о распространении детского порно и порнографии с участием животных.

    Поморскому предъявили постановление об аресте сегодня около часа дня. Полицейские нашли поляка в деловом квартале «Невская ратуша» в Дегтярном переулке.

    Следствие считает, что с 2005 по 2009 годы Поморски распространял порнографические материалы с участием малолетних и животных, находясь в Петербурге.

    Напомним, «ВиПС» занималось проектировкой стадиона «Санкт-Петербург», строительство которого длилось с 2007 по 2017 год.

    Источник: Fontanka.ru

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    13.07.2017 19:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:40

      Некоторые футбольные новости на Бомбардире... удивляют (очень-очень мягко сказано)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Aviator 14 июля 2017, 00:07

      И чего такой влюбленный в эту новость?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 21:51

      Пшеков в Питер больше не пускать! Хуже хохлов майданных!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 13 июля 2017, 21:46

      Какой-то ЖЁЛТЫЙ сайт, всякую хрень приплетут, только зачем, мы же не пиндосы, что-бы на желтизне рейтинг поднимать...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 июля 2017, 21:01

      Ну все давно в курсе --- творческие личности ----ИЗВРАЩЕНЦЫ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Himik007 13 июля 2017, 20:56

      Нашли за что стрелочника посадить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11235

      alp 13 июля 2017, 20:19

      ну как не ввернуть новостенку косвенно касающуюся Зенита ))) желторукие журналюги

      4
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > 3a zenit 13 июля 2017, 21:47

      ну да!и соккер ваще любит сталкивать лбами

      0
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 13 июля 2017, 20:00

      Очень важная новость, а главное о футболе...

      8
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 13 июля 2017, 19:56

      Так вот кто мне цп в лс предлагал тогда

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 июля 2017, 19:38

      Так вот оно что

      0
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