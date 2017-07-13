Проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» задержан за детскую порнографию

Технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски был задержан в Санкт-Петебурге. Ранее власти Польши выдали ордер на арест своего гражданина. Поляк проходит по делу о распространении детского порно и порнографии с участием животных.

Поморскому предъявили постановление об аресте сегодня около часа дня. Полицейские нашли поляка в деловом квартале «Невская ратуша» в Дегтярном переулке.

Следствие считает, что с 2005 по 2009 годы Поморски распространял порнографические материалы с участием малолетних и животных, находясь в Петербурге.

Напомним, «ВиПС» занималось проектировкой стадиона «Санкт-Петербург», строительство которого длилось с 2007 по 2017 год.