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  • Проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» задержан за детскую порнографию

Проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» задержан за детскую порнографию

13 июля 2017, 19:08
17

Технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски был задержан в Санкт-Петебурге. Ранее власти Польши выдали ордер на арест своего гражданина. Поляк проходит по делу о распространении детского порно и порнографии с участием животных.

Поморскому предъявили постановление об аресте сегодня около часа дня. Полицейские нашли поляка в деловом квартале «Невская ратуша» в Дегтярном переулке.

Следствие считает, что с 2005 по 2009 годы Поморски распространял порнографические материалы с участием малолетних и животных, находясь в Петербурге.

Напомним, «ВиПС» занималось проектировкой стадиона «Санкт-Петербург», строительство которого длилось с 2007 по 2017 год.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (17)
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insider_retro
1499962265
Многолик футбол, а новости на Бомбардире многообразны до охренения...
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батог
1499962300
Над стадионом какая-то воронка!!!!
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monser08
1499962634
вот почему там всё наперекосяк
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Джой
1499962676
Проектировщик был японец.Приятного просмотра.
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Asbjorn
1499963932
Так вот оно что
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Большой Медведь
1499965237
Очень важная новость, а главное о футболе...
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alp
1499966356
ну как не ввернуть новостенку косвенно касающуюся Зенита ))) желторукие журналюги
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Юрэс
1499968915
Ну все давно в курсе --- творческие личности ----ИЗВРАЩЕНЦЫ
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dyema
1499971577
Какой-то ЖЁЛТЫЙ сайт, всякую хрень приплетут, только зачем, мы же не пиндосы, что-бы на желтизне рейтинг поднимать...
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Дядя Серёжа
1500000045
Некоторые футбольные новости на Бомбардире... удивляют (очень-очень мягко сказано)
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