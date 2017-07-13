Рейнгольд: «Локомотив» не играет и другим не дает»

Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы на победу в Суперкубке России красно-белых и «Локомотива» как равные.

«По подбору игроков «Спартак» сейчас чуть лучше «Локомотива» за счет большего индивидуального мастерства игроков. Но мы все знаем Юрия Семина, который может подготовиться к любому сопернику и дать бой.

«Локомотив» – команда, которая сама не играет и другим не дает. Поэтому шансы равные», – сказал Рейнгольд.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.