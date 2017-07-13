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    Рейнгольд: «Локомотив» не играет и другим не дает»

    Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы на победу в Суперкубке России красно-белых и «Локомотива» как равные.

    «По подбору игроков «Спартак» сейчас чуть лучше «Локомотива» за счет большего индивидуального мастерства игроков. Но мы все знаем Юрия Семина, который может подготовиться к любому сопернику и дать бой.

    «Локомотив» – команда, которая сама не играет и другим не дает. Поэтому шансы равные», – сказал Рейнгольд.

    Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

    Источник: Известия

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    13.07.2017 08:47
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 16:20

      В отдельном матче не обязательно побеждает тот кто сильней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июля 2017, 16:18

      Не хочется предрекать,
      Но не видится, что Локо может показать.
      И вообще информации мало,
      Что с клубом стало.
      В общем идём и глядим...
      Включаем полвторого ночи и... спим.
      Это не оговорка в эфире,
      Мы из Сибири.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +547

      avera > Полная Канистра 13 июля 2017, 18:37

      Все вопросы к Эрнсту.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > avera 14 июля 2017, 06:04

      Эрнсту Неизвестному?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Полная Канистра 14 июля 2017, 18:11

      согласен в пол второго позновато хотя бы в 12

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 13 июля 2017, 12:58

      Спартак будет играть на победу, Локо - как получится. Если Спартак не возьмет приз, я буду очень сильно удивлен.

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 июля 2017, 12:51

      Сейчас против нас практически все так играют.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 июля 2017, 12:46

      Особых сомнений по исходу нет, Спартак сильнее по игрокам и сыграннее.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 12:03

      Сейчас только и остаётся, что гадать. После перерыва и точечного апгрейда составов сложно спрогнозировать исход игры.... Сыграют с чистого листа... Тем более кубковая игра, финал, титул, призовые.... Интерес к игре и ажиотаж обеспечены... Победит достойный!....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 13 июля 2017, 11:37

      Локо ещё попортит крови
      причём всем
      .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 июля 2017, 11:19

      У нас половина команд в РФПЛ не играет, а мучается на поле. Какую истановку им дают тренеры в таких матчах интересно знать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > RedWhiteFans2 13 июля 2017, 12:05

      Нежно вдуют в ухо каждому тёплые слова тренерской поддержки и жёсткие слова установки руководства!!..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 июля 2017, 10:16

      Локомотив скучнейшая команда.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ДСА 13 июля 2017, 12:06

      Но у них как в песне может что-то стоять на запасном пути....

      2
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > ДСА 13 июля 2017, 13:02

      чего же они у них в том сезоне еле выиграли и во втором матче еле ноги унесли?)))аахахах без сомнения говорит))ты предсезонку спартака хоть видел?

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 10:07

      Но мы все знаем Юрия Семина,...
      А с Каррерой вы не знакомы?

      1
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