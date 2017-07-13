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Рейнгольд: «Локомотив» не играет и другим не дает»

13 июля 2017, 08:47
19

Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы на победу в Суперкубке России красно-белых и «Локомотива» как равные.

«По подбору игроков «Спартак» сейчас чуть лучше «Локомотива» за счет большего индивидуального мастерства игроков. Но мы все знаем Юрия Семина, который может подготовиться к любому сопернику и дать бой.

«Локомотив» – команда, которая сама не играет и другим не дает. Поэтому шансы равные», – сказал Рейнгольд.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (19)
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bset
1499926445
Новость надо было назвать "Рейнгольд: "Локомотив" может дать бой". Но писаки как обычно не в том видят смысл...
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Диктор
1499929425
Спартак победит-это без сомнения.
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ДСА
1499930214
Локомотив скучнейшая команда.
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RedWhiteFans2
1499933987
У нас половина команд в РФПЛ не играет, а мучается на поле. Какую истановку им дают тренеры в таких матчах интересно знать.
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Робинзон
1499935043
Локо ещё попортит крови причём всем .
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insider_retro
1499936628
Сейчас только и остаётся, что гадать. После перерыва и точечного апгрейда составов сложно спрогнозировать исход игры.... Сыграют с чистого листа... Тем более кубковая игра, финал, титул, призовые.... Интерес к игре и ажиотаж обеспечены... Победит достойный!....
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Одинокий волк Маквейд
1499939214
Особых сомнений по исходу нет, Спартак сильнее по игрокам и сыграннее.
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Сибирь за Спартак
1499939518
Сейчас против нас практически все так играют.
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Svoysvoemubrat
1499939908
Спартак будет играть на победу, Локо - как получится. Если Спартак не возьмет приз, я буду очень сильно удивлен.
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subbotaspartak
1499951901
Не хочется предрекать, Но не видится, что Локо может показать. И вообще информации мало, Что с клубом стало. В общем идём и глядим... Включаем полвторого ночи и... спим. Это не оговорка в эфире, Мы из Сибири.
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