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  • Кирьяков: «Думаю, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» будут бороться за выживание в РФПЛ»

Кирьяков: «Думаю, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» будут бороться за выживание в РФПЛ»

12 июля 2017, 09:41
6

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков скептически смотрит на перспективы «Тосно» и «СКА-Хабаровск» в РФПЛ. По мнению специалиста, клубам придется бороться за выживание.

«Практика показывает, что дебютанты Премьер-лиги выступают с огромным желанием. Часто набирают незапланированные очки в первых турах и располагаются в середине таблицы.

Опытные оппоненты, безусловно, разберут выходцев из первого дивизиона. Дистанция в РФПЛ длинная, и класс исполнителей очень важен, поэтому понадобится хорошее усиление. Возможно, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» здорово проявят себя на старте, но потом, думаю, упадут в нижнюю часть таблицы и будут бороться за выживание», – заявил Кирьяков.

В предстоящем сезоне «Тосно» в РФПЛ стартует домашним матчем с «Уфой» 15-го июля, а «СКА-Хабаровск» на следующий день на своем поле примет «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно СКА-Хабаровск Кирьяков Сергей
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1499842064
Друг с другом. Хотя... удачи.
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acer2003
1499843643
с Тосно вопрос, а вот СКА , быстрее всего ((
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vladimir-7
1499846957
А чего гадать, поживём и увидим кто и где будет в турнирной таблице.
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Berdchanin
1499848278
Мне кажется Тосно будет в середине , а года через 2 в еврокубки попадет(непросто так смогли Динамо 2 раза обыграть ).А вот Хабаровске с такими перелетами и бюджетом будет на последнем, к сожалению . Во всем этом я уверен .
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insider_retro
1499856407
Подбор команд очевиден.... Для обоих команд в этом сезоне проявятся ДРУГИЕ финансовые ориентиры, во второй половине может просто залихорадить от безденежья.... Для Хабаровска жизнь будет отягощена перелётами и всем, что с ними связано... Вдохновения не прибавится...
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ВЛАДИВОСТОК
1499865616
Не люблю такие заявления перед началом сезона , что за привычка языком чесать и так понятно что им будет тяжело . Вот СКА сделало самое главное , хоть в Хабаровске народ увидит команды РФПЛ , хоть какая то радость у людей будет а там посмотрим что и как будет .
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