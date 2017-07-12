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    Кирьяков: «Думаю, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» будут бороться за выживание в РФПЛ»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков скептически смотрит на перспективы «Тосно» и «СКА-Хабаровск» в РФПЛ. По мнению специалиста, клубам придется бороться за выживание.

    «Практика показывает, что дебютанты Премьер-лиги выступают с огромным желанием. Часто набирают незапланированные очки в первых турах и располагаются в середине таблицы.

    Опытные оппоненты, безусловно, разберут выходцев из первого дивизиона. Дистанция в РФПЛ длинная, и класс исполнителей очень важен, поэтому понадобится хорошее усиление. Возможно, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» здорово проявят себя на старте, но потом, думаю, упадут в нижнюю часть таблицы и будут бороться за выживание», – заявил Кирьяков.

    В предстоящем сезоне «Тосно» в РФПЛ стартует домашним матчем с «Уфой» 15-го июля, а «СКА-Хабаровск» на следующий день на своем поле примет «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 июля 2017, 16:20

      Не люблю такие заявления перед началом сезона , что за привычка языком чесать и так понятно что им будет тяжело . Вот СКА сделало самое главное , хоть в Хабаровске народ увидит команды РФПЛ , хоть какая то радость у людей будет а там посмотрим что и как будет .

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 13:46

      Подбор команд очевиден.... Для обоих команд в этом сезоне проявятся ДРУГИЕ финансовые ориентиры, во второй половине может просто залихорадить от безденежья.... Для Хабаровска жизнь будет отягощена перелётами и всем, что с ними связано... Вдохновения не прибавится...

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 12 июля 2017, 11:31

      Мне кажется Тосно будет в середине , а года через 2 в еврокубки попадет(непросто так смогли Динамо 2 раза обыграть ).А вот Хабаровске с такими перелетами и бюджетом будет на последнем, к сожалению . Во всем этом я уверен .

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2017, 11:09

      А чего гадать, поживём и увидим кто и где будет в турнирной таблице.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2017, 10:14

      с Тосно вопрос, а вот СКА , быстрее всего ((

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 09:47

      Друг с другом. Хотя... удачи.

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