Кирьяков: «Думаю, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» будут бороться за выживание в РФПЛ»

Не люблю такие заявления перед началом сезона , что за привычка языком чесать и так понятно что им будет тяжело . Вот СКА сделало самое главное , хоть в Хабаровске народ увидит команды РФПЛ , хоть какая то радость у людей будет а там посмотрим что и как будет .
Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков скептически смотрит на перспективы «Тосно» и «СКА-Хабаровск» в РФПЛ. По мнению специалиста, клубам придется бороться за выживание.
«Практика показывает, что дебютанты Премьер-лиги выступают с огромным желанием. Часто набирают незапланированные очки в первых турах и располагаются в середине таблицы.
Опытные оппоненты, безусловно, разберут выходцев из первого дивизиона. Дистанция в РФПЛ длинная, и класс исполнителей очень важен, поэтому понадобится хорошее усиление. Возможно, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» здорово проявят себя на старте, но потом, думаю, упадут в нижнюю часть таблицы и будут бороться за выживание», – заявил Кирьяков.
В предстоящем сезоне «Тосно» в РФПЛ стартует домашним матчем с «Уфой» 15-го июля, а «СКА-Хабаровск» на следующий день на своем поле примет «Зенит».