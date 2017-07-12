Кирьяков: «Думаю, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» будут бороться за выживание в РФПЛ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков скептически смотрит на перспективы «Тосно» и «СКА-Хабаровск» в РФПЛ. По мнению специалиста, клубам придется бороться за выживание.

«Практика показывает, что дебютанты Премьер-лиги выступают с огромным желанием. Часто набирают незапланированные очки в первых турах и располагаются в середине таблицы.

Опытные оппоненты, безусловно, разберут выходцев из первого дивизиона. Дистанция в РФПЛ длинная, и класс исполнителей очень важен, поэтому понадобится хорошее усиление. Возможно, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» здорово проявят себя на старте, но потом, думаю, упадут в нижнюю часть таблицы и будут бороться за выживание», – заявил Кирьяков.

В предстоящем сезоне «Тосно» в РФПЛ стартует домашним матчем с «Уфой» 15-го июля, а «СКА-Хабаровск» на следующий день на своем поле примет «Зенит».