Манчини: «Спартак»? В первую очередь должны бояться нас»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не считает «Спартак» единственным соперником питерцев в борьбе за чемпионство. При этом итальянский специалист призвал позиционировать команду с позиции силы.

«Со «Спартаком» будут хорошие матчи, итальянское противостояние добавит эмоций. Массимо Каррера провел большую работу, и он, безусловно, заслужил победу в чемпионате России. При этом уважаем всех соперников. Есть еще отличный клуб ЦСКА. И множество других. «Спартак» – не единственная опасная команда в Премьер-лиге. Но мы должны помнить, что мы – «Зенит», и бояться в первую очередь должны нас», – заявил Манчини.

В предстоящем сезоне «Зенит» сыграет со «Спартаком» в первом круге РФПЛ на своем поле 6-го августа в рамках 4-го тура.