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    Манчини: «Спартак»? В первую очередь должны бояться нас»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не считает «Спартак» единственным соперником питерцев в борьбе за чемпионство. При этом итальянский специалист призвал позиционировать команду с позиции силы.

    «Со «Спартаком» будут хорошие матчи, итальянское противостояние добавит эмоций. Массимо Каррера провел большую работу, и он, безусловно, заслужил победу в чемпионате России. При этом уважаем всех соперников. Есть еще отличный клуб ЦСКА. И множество других. «Спартак» – не единственная опасная команда в Премьер-лиге. Но мы должны помнить, что мы – «Зенит», и бояться в первую очередь должны нас», – заявил Манчини.

    В предстоящем сезоне «Зенит» сыграет со «Спартаком» в первом круге РФПЛ на своем поле 6-го августа в рамках 4-го тура.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 08:28
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июля 2017, 17:04

      Сильно сказано.
      Не доказано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 июля 2017, 15:07

      Сами себя не испугались бы... :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 июля 2017, 13:39

      Да-а-а, задурили голову человеку газпрёмовские шейхи...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      раптор62 12 июля 2017, 13:29

      хвастливый идиот игра покажет сезон не начался
      а манчини в грудь пяткой бьет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 июля 2017, 11:22

      Сезон покажет кого должны бояться вы.

      2
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 12 июля 2017, 10:56

      Тебя макаронник, уже СКА в первом туре порвет.

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 июля 2017, 10:56

      Не ну а что он должен был сказать, ребята мы в дер..е?!))
      Все правильно сказал, чемпионат расставит все по своим местам)

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 июля 2017, 10:52

      Ещё не всех звёзд купили, поэтому игра покажет.

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 12 июля 2017, 10:49

      ребят поднажмите чтоб +400 было плз

      3
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola > Спартач_навсегда 12 июля 2017, 10:57

      Братан сорри не туда нажал

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Спартач_навсегда 12 июля 2017, 12:23

      +надо зарабатывать адекватными комментариями,а не клянчить ))

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 12 июля 2017, 10:25

      Его б слова да богу в уши

      0
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