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Манчини: «Спартак»? В первую очередь должны бояться нас»

12 июля 2017, 08:28
24

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не считает «Спартак» единственным соперником питерцев в борьбе за чемпионство. При этом итальянский специалист призвал позиционировать команду с позиции силы.

«Со «Спартаком» будут хорошие матчи, итальянское противостояние добавит эмоций. Массимо Каррера провел большую работу, и он, безусловно, заслужил победу в чемпионате России. При этом уважаем всех соперников. Есть еще отличный клуб ЦСКА. И множество других. «Спартак» – не единственная опасная команда в Премьер-лиге. Но мы должны помнить, что мы – «Зенит», и бояться в первую очередь должны нас», – заявил Манчини.

В предстоящем сезоне «Зенит» сыграет со «Спартаком» в первом круге РФПЛ на своем поле 6-го августа в рамках 4-го тура.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто
Комментарии (24)
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oyabun
1499837938
Спартак не боится НИКОГО! А вот все остальные выходят на бой с красно-белыми, как на последний.
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ufos73
1499839359
Ясно этот макаронник, кроме Спартака и ЦСКА в России больше ни кого не знает. Чем он месяц занимался интересно? )))
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"supermax"
1499841123
Но мы должны помнить, что мы – «Зенит», и бояться в первую очередь должны нас», – заявил Манчини.....еще не сделал там ничего а уже орет что он зенит...видать бабки крышняк сорвали
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Дядя Серёжа
1499841733
По ходу в газопроводе утечка. Не зажигайте свет - опасно.
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Bivaliy67
1499842126
Думаю, здесь возможно перевод слова не корректный, скорее имелось ввиду "опасаться"... Либо цитата вообще была вырвана (как обычно) из общего интервью, и Манчини просто ответил на поставленный ему вопрос. Допустим такой: "Не боитесь ли Вы встреч со Спартаком?"
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Спартач_навсегда
1499843260
зеню бояться - себя не уважать
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Спартач_навсегда
1499845779
ребят поднажмите чтоб +400 было плз
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okolofutbola
1499846185
Тебя макаронник, уже СКА в первом туре порвет.
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SPARTAK 85
1499847743
Сезон покажет кого должны бояться вы.
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раптор62
1499855353
хвастливый идиот игра покажет сезон не начался а манчини в грудь пяткой бьет
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