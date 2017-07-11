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  • В «Динамо» заявили, что быть выше «Спартака» в турнирной таблице – принципиальная задача клуба на сезон

В «Динамо» заявили, что быть выше «Спартака» в турнирной таблице – принципиальная задача клуба на сезон

11 июля 2017, 21:22
49

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о целях команды на предстоящий сезон. По словам функционера, для московского клуба принципиальным будет противостояние со «Спартаком».

Напомним, что «Динамо» и «Спартак» сыграют в рамках 1-го тура РФПЛ. Игра пройдет 18 июля и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Принципиальные цели – быть в таблице выше, чем «Спартак». Дальше будем стараться вместе, хотя игрокам придется тяжелее. Они на поле, а мы будем смотреть с трибун и надеяться, что у нас не будет проблем весной, когда придется считать каждый мяч и каждое очко. Хочу пожелать больших побед в весенней части чемпионата», – сказал Муравьев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (49)
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Спартач_навсегда
1499801103
ребята купите себе xbox и скачайте фифу может получится быть там выше хотя не факт)
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SPARTAK 85
1499804617
Люди вообще думают когда такое говооят?
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TAGANROG 161
1499807024
Сраные мусора,гавкают из под стола!!!
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Одинокий волк Маквейд
1499828727
Я болтанул, а ребята пусть на поле отдуваются.
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Сибирь за Спартак
1499829102
Мозгов у руководства явно больше не стало.
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Svoysvoemubrat
1499829325
Равнение на Спартак. Единственный достойный ориентир, по нему клубу задачу на сезон ставят.
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Ден340
1499831180
Выше первого места ничего нет, так что не получится!
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Вадим 1972
1499840157
Идиотская цель.
Ответить
OfaZavr
1499845836
Хоть бы в 10-ке закрепились, а то болтовни только много.
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Tihov.e
1499847042
Поросята захрюкали будто их на бойню ведут, захотел человек амбициозные планы поставить пусть ставит,что вы визжите,а настраиваются на вас лишь потому, чтобы наказать за вашу продажность, второй год последнии игры сливаете это факт, а там ещё наверно есть и другие жёлуди в заначке
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