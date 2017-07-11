В «Динамо» заявили, что быть выше «Спартака» в турнирной таблице – принципиальная задача клуба на сезон

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о целях команды на предстоящий сезон. По словам функционера, для московского клуба принципиальным будет противостояние со «Спартаком».

Напомним, что «Динамо» и «Спартак» сыграют в рамках 1-го тура РФПЛ. Игра пройдет 18 июля и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Принципиальные цели – быть в таблице выше, чем «Спартак». Дальше будем стараться вместе, хотя игрокам придется тяжелее. Они на поле, а мы будем смотреть с трибун и надеяться, что у нас не будет проблем весной, когда придется считать каждый мяч и каждое очко. Хочу пожелать больших побед в весенней части чемпионата», – сказал Муравьев.