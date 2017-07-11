Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Динамо» заявили, что быть выше «Спартака» в турнирной таблице – принципиальная задача клуба на сезон

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о целях команды на предстоящий сезон. По словам функционера, для московского клуба принципиальным будет противостояние со «Спартаком».

    Напомним, что «Динамо» и «Спартак» сыграют в рамках 1-го тура РФПЛ. Игра пройдет 18 июля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Принципиальные цели – быть в таблице выше, чем «Спартак». Дальше будем стараться вместе, хотя игрокам придется тяжелее. Они на поле, а мы будем смотреть с трибун и надеяться, что у нас не будет проблем весной, когда придется считать каждый мяч и каждое очко. Хочу пожелать больших побед в весенней части чемпионата», – сказал Муравьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 21:22
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 июля 2017, 20:24

      http://www.youtube.com/watch?v=RbH2x-YCKso
      Дышите глубже спартачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 июля 2017, 13:34

      Женька Муравьев весельчак)) Может он и не муравьев вовсе, а Петросян)) Ху..к мамин)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 12 июля 2017, 11:51

      Выше Спартака 2? или ребята не верят что в РФПЛ вышли?))))
      через год будете в ФНЛ выше Спартака 2 не переживайте)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Tihov.e 12 июля 2017, 11:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поросята захрюкали будто их на бойню ведут, захотел человек амбициозные планы поставить пусть ставит,что вы визжите,а настраиваются на вас лишь потому, чтобы наказать за вашу продажность, второй год последнии игры сливаете это факт, а там ещё наверно есть и другие жёлуди в заначке

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2017, 10:50

      Хоть бы в 10-ке закрепились, а то болтовни только много.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 12 июля 2017, 10:10

      они задолбали уже-зенит,щас динама....все хотят быть выше...на деле опять получится большой пук...СПАРТАК скромно готовится и хвастливых заявлений не делает - ведёт себя солидно и по-чемпионски...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 12 июля 2017, 09:15

      Идиотская цель.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 12 июля 2017, 08:46

      А еще говорят, что на Спартак отдельно ни кто не настраивается. Что вам Спартак плохого сделал? Почему не выше цска, локо, зенита, краснодара или амкара???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 июля 2017, 07:16

      Помечтайте,насмешил шалунишка!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Ден340 12 июля 2017, 06:46

      Выше первого места ничего нет, так что не получится!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11