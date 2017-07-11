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    Беллетти стал послом «Барселоны»

    Экс-защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти назначен послом клуба. Работа 41-летнего бразильца будет состоять в участии в мероприятиях, которые организовывает клуб и спортивные организации.

    «Я доволен и горд тем, что буду представлять самый важный клуб мира. Мой гол в Париже в 2006 году (в ворота «Арсенала» в финале Лиги чемпионов-2005/06 – прим. «Бомбардира») был важен для меня, но теперь передо мной стоит еще более важная задача. Я буду доказывать всему миру, что «Барселона» – это не только футбол», – прокомментировал событие игрок.

    Бразилец выступал за каталонский клуб с 2004 по 2007 год. На его счету победы в двух чемпионата Испании, два Суперкубка страны и один кубок Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Барселона»

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    11.07.2017 01:07
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