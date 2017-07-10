Маротта прилетит в Мюнхен на переговоры по Дугласу Косте

«Бомбардир» писал об интересе «Ювентуса» к вингеру «Баварии» Дугласу Косте. В июне туринский клуб был готов купить игрока за 40 миллионов евро, но мюнхенцы наставили на 50 миллионах. Сотрудник Goal Ромео Агрести поделился информацией насчет возможной сделки.

«Завтра генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прилетит в Мюнхен для переговоров и заключения контракта с Костой», – написал журналист в твиттере.

В прошедшем сезоне Коста забил семь голов и отдал девять результативных передач в 34 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Бразилии в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на место бразильца «Бавария» может купить Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо».