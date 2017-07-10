Верратти извинился перед болельщиками, руководством и игроками «ПСЖ» за историю с переходом в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти принес извинения руководству клуба, болельщикам и своим партнерам по команде за историю с несостоявшимся переходом в «Барселону». Напомним, ранее 24-летний игрок открыто заявил боссам парижан, что не намерен оставаться в клубе и хочет продолжить карьеру в стане сине-гранатовых. На днях агент итальянца Донато Ди Кампли высказал мнение, что хавбек является пленником президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, который не желает отпускать футболиста в «блауграну».

«Я слышал, что сказал мой агент, но хочу отметить, что я так не считаю. Я хочу извиниться перед президентом, болельщиками и игроками «ПСЖ». Я очень счастлив здесь, знаю, что клуб доверяет мне.

Я очень уважаю «ПСЖ». Благодаря ему я стал тем игроком, которым являюсь. Сожалею о случившемся. Это были не мои слова, мой агент совершил большую ошибку.

Надеюсь, что подобное больше не повторится. Я как всегда буду делать все возможное для клуба», – сказал Верратти.