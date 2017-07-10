Кирилл Комбаров: «На сборах проделали большой объем работы»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров признался, что отлично чувствует себя перед стартом чемпионата России.

«Чувствую себя великолепно. На сборах проделали очень большой объем работы, и сейчас любые нагрузки воспринимаются организмом хорошо. У нас впереди есть еще неделя, чтобы окончательно набрать форму.

Думаю, что контрольная игра с «Динамо» станет отправной точкой и покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону», – считает Комбаров.

«Арсенал» откроет сезон матчем первого тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который состоится в Москве во вторник, 18 июля.