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    Кирилл Комбаров: «На сборах проделали большой объем работы»

    Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров признался, что отлично чувствует себя перед стартом чемпионата России.

    «Чувствую себя великолепно. На сборах проделали очень большой объем работы, и сейчас любые нагрузки воспринимаются организмом хорошо. У нас впереди есть еще неделя, чтобы окончательно набрать форму.

    Думаю, что контрольная игра с «Динамо» станет отправной точкой и покажет, в каком состоянии мы подходим к сезону», – считает Комбаров.

    «Арсенал» откроет сезон матчем первого тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который состоится в Москве во вторник, 18 июля.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    10.07.2017 07:08
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