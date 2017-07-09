Федун против проведения хоккейных матчей на «Открытие Арене»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун отмел идею проведения на «Открытие Арене» хоккейных матчей.

«Хоккейный матч на стадионе провести невозможно, конструкция не позволяет, поле тогда придется убить.

Окупаемость стадиона? Если бы не девальвация, он отбился бы достаточно быстро, лет за 10. Но с учетом девальвации сказать невозможно», – сказал Федун.

Стоит отметить, что еще в 2015 году вице-президент хоккейного «Спартака» Валерий Каменский поднял идею о проведении хоккейного матча под открытым воздухом.