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    Федун против проведения хоккейных матчей на «Открытие Арене»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун отмел идею проведения на «Открытие Арене» хоккейных матчей.

    «Хоккейный матч на стадионе провести невозможно, конструкция не позволяет, поле тогда придется убить.

    Окупаемость стадиона? Если бы не девальвация, он отбился бы достаточно быстро, лет за 10. Но с учетом девальвации сказать невозможно», – сказал Федун.

    Стоит отметить, что еще в 2015 году вице-президент хоккейного «Спартака» Валерий Каменский поднял идею о проведении хоккейного матча под открытым воздухом.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2017 10:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 июля 2017, 12:43

      Нет, ну если играть большими клюшками, огромной шайбой, да с футбольными воротами, тогда понятно. Зрелище. А так. Кто ж эту шайбу разглядит

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > APchelov 10 июля 2017, 06:00

      Такая игра есть: хоккей с мячом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 июля 2017, 11:33

      Закрытые пяти-десятитысячники заполнить зрителями не могут! А тут собрались, каким-то макаром нагнать несколько десятков тысяч.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > multiscan 9 июля 2017, 11:38

      это да ладно еще ЦСКА или СКА еще могут набрать болельщиков но хоккейный Спартак и одного сектора не набирет

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