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    Гончаренко: «Оланаре может гораздо больше. Если будет так плох – будет иметь большие проблемы»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о кондициях Аарона Оланаре.

    «Он может гораздо больше. Если будет так плох – будет иметь большие проблемы. Движения должно быть больше, реализация – лучше.

    (Обращаясь к Оланаре) У нас есть левые защитники, кто может на флангах сыграть. Тебе надо играть в центре. Надо записать это видео и сбросить ему, чтобы он его смотрел», – сказал Гончаренко в адрес 23-летнего нигерийца во время интервью.

    В мае экс-футболист московского клуба Валерий Масалитин сказал, что ЦСКА приобрел Оланаре от безысходности.

    Источник: Бобсоккер

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    08.07.2017 00:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 июля 2017, 17:33

      Сегодня он играет с азартом, хорошо бы так всегда. Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 8 июля 2017, 11:34

      При Слуцком Оланаре хорошо смотрелся...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 8 июля 2017, 06:48

      Видно - не очень довольны!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Parham 8 июля 2017, 07:31

      От Оланаре результативной отдачи пока нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > vladimir-7 8 июля 2017, 09:25

      Пока нет, может ещё будет?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Nerlinger 8 июля 2017, 09:53

      Надеюсь, как и все болельщики ПФК ЦСКА.

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