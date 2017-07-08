Гончаренко: «Оланаре может гораздо больше. Если будет так плох – будет иметь большие проблемы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о кондициях Аарона Оланаре.

«Он может гораздо больше. Если будет так плох – будет иметь большие проблемы. Движения должно быть больше, реализация – лучше.

(Обращаясь к Оланаре) У нас есть левые защитники, кто может на флангах сыграть. Тебе надо играть в центре. Надо записать это видео и сбросить ему, чтобы он его смотрел», – сказал Гончаренко в адрес 23-летнего нигерийца во время интервью.

В мае экс-футболист московского клуба Валерий Масалитин сказал, что ЦСКА приобрел Оланаре от безысходности.