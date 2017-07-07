Куцка перешел в «Трабзонспор», в презентации игрока участвовала девочка, больная лейкемией

Полузащитник «Милана» Юрай Куцка стал игроком турецкого «Трабзонспора». Сумма перехода футболиста сборной Словакии составила 5 миллионов евро. Контракт 30-летнего хавбека рассчитан до июня 2020 года.

В минувшем сезоне Куцка забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 33 встречах. Портал Transfermarkt оценивает словака в 9 миллионов. В январе «Милан» отказался продавать игрока в клуб из чемпионата Китая.

В презентации Куцки на стадионе нового клуба приняла участие девочка по имени Мерве, больная лейкемией.