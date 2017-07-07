Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куцка перешел в «Трабзонспор», в презентации игрока участвовала девочка, больная лейкемией

    Полузащитник «Милана» Юрай Куцка стал игроком турецкого «Трабзонспора». Сумма перехода футболиста сборной Словакии составила 5 миллионов евро. Контракт 30-летнего хавбека рассчитан до июня 2020 года.

    В минувшем сезоне Куцка забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 33 встречах. Портал Transfermarkt оценивает словака в 9 миллионов. В январе «Милан» отказался продавать игрока в клуб из чемпионата Китая.

    В презентации Куцки на стадионе нового клуба приняла участие девочка по имени Мерве, больная лейкемией.

    Источник: ФК «Трабзонспор»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11