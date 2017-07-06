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    Самедов уверен, что «Спартаку» придется играть в Лиге чемпионов с топ-клубами

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, что его мотивирует перед стартом столичной команды в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов.

    – Как думаете, в нынешнем составе команда готова к Лиге чемпионов?

    – Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за «Спартак» готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.

    – Что ждете от Лиги чемпионов?

    – Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!

    – «Спартак» в первой корзине.

    – Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 08:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 19 июля 2017, 11:59

      Интересно будет посмотреть

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:38

      Если попадет потом в ЛЕ Европы ,это будет уже успех.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июля 2017, 16:10

      Вперед Спартак!!!! Будет все ок!!!!!! За вами СССР!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 6 июля 2017, 15:48

      Я верю, что Спартак сыграет в Лиге чемпионов, но то что после первого группового турнира сыграет в Лиге европы - однозначно нет.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 6 июля 2017, 15:21

      Ростов показал, как можно играть с топами. Верим в достойное выступление.

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 14:18

      Скорей всего пролетят по полной программе. Ну вы знаете как это у наших клубов бывает: нелепые ничьи с аутсайдерами, какие-то дурацкие привозы в матчах с равными и разгромы от команд уровня топ.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 12:58

      Состав, который пройдёт этот насыщенный сезон, получит серьёзную качественную прибавку в мотивации игроков, опыте участия в международных турнирах.... Будет предельно сложно, но перспективно и по-спортивному интересно!!.. Есть острая потребность хорошенько встряхнуть футбольную Еуропу!!...

      3
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      Рейтинг: +382

      лёха72 6 июля 2017, 12:29

      удачи

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2017, 10:40

      Хороший настрой и быть единой командой самое главное. В топ-клубах тоже люди играют.

      6
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 6 июля 2017, 10:36

      главное, чтобы Каррере не мешали строить команду

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > сергей николаевич 6 июля 2017, 12:59

      ... и ещё лучше - не помогали....

      2
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