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  • Самедов уверен, что «Спартаку» придется играть в Лиге чемпионов с топ-клубами

Самедов уверен, что «Спартаку» придется играть в Лиге чемпионов с топ-клубами

6 июля 2017, 08:51
23

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, что его мотивирует перед стартом столичной команды в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов.

– Как думаете, в нынешнем составе команда готова к Лиге чемпионов?

– Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за «Спартак» готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.

– Что ждете от Лиги чемпионов?

– Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!

– «Спартак» в первой корзине.

– Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Самедов Александр
Комментарии (23)
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Svoysvoemubrat
1499321828
Топы на Открытии - это круто, для этого в ЛЧ и стремились. Играть можно со всеми, марсиан не будет.
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lekseij2007
1499322094
По сравнению с вами все топ
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Одинокий волк Маквейд
1499322542
Главное не с кем играть, а как играть. Если народ увидит, что вы рубились и выложились полностью - любой счет будет понят правильно. А если бздеть и жаться к своим воротам, играть без воли, то получите реакцию соответствующую. Народ балдеть не даст, вы НАРОДНАЯ команда.
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vladik12
1499323307
Вот бы всем быть такими провидцами, как Сашка Самедюк. А вообще, его карьера явно не задалась, раз он дебютирует в ЛЧ за тридцатку годков.
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Одинокий волк Маквейд
1499325072
Без комментариев. Иностранные аудиторы судят по предоставленным цифрам, а по ним «Зенит» в результате коммерческой деятельности собирает 145 млн. евро, в полтора раза больше, чем «Милан», почти в три раза больше, чем «Атлетико», и в два – чем «Тоттенхэм». Проще говоря, «Газпром» вносит 74 % денег. Так это коммерческая успешность или щедрые меценаты? Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/997326
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Сибирь за Спартак
1499325636
Саня, вы пишете новые страницы истории Спартака, а какими они получатся зависит от вашей игры. Я помню молодыми Дасаева, Черенкова, Хидю, многих-многих, помню как дебютировал Мостовой. Сейчас они легенды, эксперты и вполне заслуженно. Саша, скажу тебе честно и прямо - вы НИ ХРЕНА НЕ ХУЖЕ ИХ.
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сергей николаевич
1499326575
главное, чтобы Каррере не мешали строить команду
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OfaZavr
1499326843
Хороший настрой и быть единой командой самое главное. В топ-клубах тоже люди играют.
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insider_retro
1499335095
Состав, который пройдёт этот насыщенный сезон, получит серьёзную качественную прибавку в мотивации игроков, опыте участия в международных турнирах.... Будет предельно сложно, но перспективно и по-спортивному интересно!!.. Есть острая потребность хорошенько встряхнуть футбольную Еуропу!!...
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DeutschlandUberAlles
1499339909
Скорей всего пролетят по полной программе. Ну вы знаете как это у наших клубов бывает: нелепые ничьи с аутсайдерами, какие-то дурацкие привозы в матчах с равными и разгромы от команд уровня топ.
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