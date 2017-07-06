Самедов уверен, что «Спартаку» придется играть в Лиге чемпионов с топ-клубами

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, что его мотивирует перед стартом столичной команды в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов.

– Как думаете, в нынешнем составе команда готова к Лиге чемпионов?

– Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за «Спартак» готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.

– Что ждете от Лиги чемпионов?

– Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!

– «Спартак» в первой корзине.

– Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит!