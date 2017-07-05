Получив капитанскую повязку, Кришито захотел продлить контракт с «Зенитом»

Агент защитника санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико дал понять, что его клиент намерен продлить соглашение с сине-бело-голубыми. На данный момент контракт итальянца с клубом истекает через год.

«С приходом в «Зенит» Роберто Манчини Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта», – заявил агент.

Ранее появлялась информация, что футболист хочет покинуть «Зенит» и что Кришито желает заполучить его предыдущий клуб – «Дженоа».