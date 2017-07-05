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  • Получив капитанскую повязку, Кришито захотел продлить контракт с «Зенитом»

Получив капитанскую повязку, Кришито захотел продлить контракт с «Зенитом»

5 июля 2017, 19:48
4

Агент защитника санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико дал понять, что его клиент намерен продлить соглашение с сине-бело-голубыми. На данный момент контракт итальянца с клубом истекает через год.

«С приходом в «Зенит» Роберто Манчини Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта», – заявил агент.

Ранее появлялась информация, что футболист хочет покинуть «Зенит» и что Кришито желает заполучить его предыдущий клуб – «Дженоа».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (4)
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shinnik
1499275371
Глория,Валерий Михалыч,Глория..(с)
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Alex ostrov
1499278782
Ну конечно, капитанская повязка + премии + более выгодный контракт и уже не надо думать что детям надо идти учится в итальянскую школу! Видимо предложили столько что дети могут не учиться денег им до старости хватит!
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Red narva
1499285274
Умный!)
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арейская
1499299512
Повязка, плюс тренер-соотечественник, ну как могло быть иначе?
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