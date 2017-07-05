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    Получив капитанскую повязку, Кришито захотел продлить контракт с «Зенитом»

    Агент защитника санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико дал понять, что его клиент намерен продлить соглашение с сине-бело-голубыми. На данный момент контракт итальянца с клубом истекает через год.

    «С приходом в «Зенит» Роберто Манчини Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта», – заявил агент.

    Ранее появлялась информация, что футболист хочет покинуть «Зенит» и что Кришито желает заполучить его предыдущий клуб – «Дженоа».

    Источник: ТАСС

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    05.07.2017 19:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июля 2017, 03:05

      Повязка, плюс тренер-соотечественник, ну как могло быть иначе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:07

      Умный!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 5 июля 2017, 21:19

      Ну конечно, капитанская повязка + премии + более выгодный контракт и уже не надо думать что детям надо идти учится в итальянскую школу! Видимо предложили столько что дети могут не учиться денег им до старости хватит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июля 2017, 20:22

      Глория,Валерий Михалыч,Глория..(с)

      0
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