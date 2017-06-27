«Дженоа» по-прежнему хочет купить Кришито

Защитник Доменико Кришито согласился на переход в «Дженоа», но «Зенит» отказывается продавать игрока. Согласно сайту Gianluca Di Marzio, итальянец готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в Италию, однако «Зенит» считает его незаменимым.

Новый главный тренер питерцев Роберто Манчини полагается на универсальность соотечественника и хочет сделать его капитаном команды. Однако считается, что «Дженоа» в ближайшие дни сделает еще одну попытку подписать 30-летнего игрока.

Напомним, что Кришито в 2011 году перешел в «Зенит» из «Дженоа».