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    Терри хочет тренировать «Челси»

    Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассчитывает после завершения карьеры футболиста стать тренером лондонского клуба.

    «Да, у меня есть такая цель. Я разговаривал на эту тему с Фрэнком Лэмпардом. Слишком большая мечта? Таких не бывает.

    Никогда не скрывал, что всегда хотел быть самым лучшим. Если речь идет о карьере тренера, это «Челси». Было бы невероятно попасть туда, но я понимаю, что такие клубы – это не то место, куда приходят на первую работу новички», – сказал Терри.

    Напомним, что Терри пополнил состав «Астон Виллы», выступающей в Чемпионшипе.

    Источник: Independent.co.uk

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    05.07.2017 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      bakha23 6 июля 2017, 00:02

      Думаю что у него все получится он капитаном был лучшим и тренером тож станет норм.

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 5 июля 2017, 12:30

      Барса для Гвардиолы была первым клубом, так что почему бы и не возглавить Челси через несколько лет.

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