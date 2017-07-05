Терри хочет тренировать «Челси»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассчитывает после завершения карьеры футболиста стать тренером лондонского клуба.

«Да, у меня есть такая цель. Я разговаривал на эту тему с Фрэнком Лэмпардом. Слишком большая мечта? Таких не бывает.

Никогда не скрывал, что всегда хотел быть самым лучшим. Если речь идет о карьере тренера, это «Челси». Было бы невероятно попасть туда, но я понимаю, что такие клубы – это не то место, куда приходят на первую работу новички», – сказал Терри.

Напомним, что Терри пополнил состав «Астон Виллы», выступающей в Чемпионшипе.