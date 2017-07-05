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  • Аленичев: «Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно»

Аленичев: «Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно»

5 июля 2017, 09:30
30

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев уверен, что футболисты должны биться за свой город, эмблему и фанатов, но никак не за тренера.

«Я категорически против таких высказываний и мыслей. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно.

То же самое буду говорить и в «Енисее». Не надо за меня биться, играйте за свой город, за фанатов, но никак не за меня. Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке», – сказал Аленичев.

Напомним, что Аленичева на посту главного тренера сменил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству впервые с 2001 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Енисей Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (30)
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Svoysvoemubrat
1499236623
Правильно, Дима, предлагаю за клуб и до дна.
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Одинокий волк Маквейд
1499238206
Когда решалось, кого назначать тренером Спартака Аленичева, Бердыева или Черчесова, мы в компании здорово спорили. В основном, все были за Диму, я был против, говорил, что я его слишком уважаю как ИГРОКА и мне будет неприятно, когда его уволят как ТРЕНЕРА. Спартак - ноша не по нему, пока во всяком случае.
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Nahabinec
1499240420
Просто Диме печально , что будучи тренером , команда если и билась ( что к сожалению при нем вообще было редкостью)то билась за ромбик и фанов,а не за тренера,что и не удивительно , ведь тренер он не фантан (Ни тактики,ни физики,ни настроя), а был игроком ,команда билась за него , ибо как игрок он был великолепный по всем показателям
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Svoysvoemubrat
1499242774
Дима, без обид, при тебе Спартак после 60 минут едва ноги волочил, а в защите всегда был пожар. Сейчас команда далеко не машина-убийца, но прогресс очевиден и с теми же игроками.
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Garrincha58
1499244437
бьются за то чтобы лишний пеналь с Томью поставили
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Андрей Питерский
1499245169
Енисей очень Аленичеву подходит. Сама река Енисей широченная, порой и не видно есть течение или нет. Примерно так обстоят дела с эмоциями у тренера Аленичева. Тренер должен "гореть" на работе и заряжать своей энергией других. Лучше всего подходит выражение "Светя другим сгораю сам". Когда у нас у бровки стоял как пенек Луческу, честное слово", сердце кровью обливалось. При всем уважении к его возрасту и заслугам. Да еще это постоянное нытье. Яркий пример харизматика Симеоне в Атлетико. Команда бьется за тренера, да и сам он, такое впечатление, в любой момент готов выскочить на поле. Каррера не такой как Аленичев. Ярким пример неявка на пресс конференцию после выигранного, но не так сыграннного матча по мнению тренера. Так что спартачам с коучем повезло.
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Дядя Серёжа
1499245207
За Газпром! За Газпром! Прём.
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Tlekhugov
1499245680
Они за деньги то, толком не играют, а тут за ромбик. Тем более, что в командах одни варяги, что наши, что ваши.Сегодня у них ромбик, а завтра комбик и т. д.
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zadira56
1499247993
Команда-однодневка)))))))
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Atom2020
1499249281
Когда Аленичев говорит "мне смешно", становится уже мне смешно.
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