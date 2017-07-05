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    Аленичев: «Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев уверен, что футболисты должны биться за свой город, эмблему и фанатов, но никак не за тренера.

    «Я категорически против таких высказываний и мыслей. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно.

    То же самое буду говорить и в «Енисее». Не надо за меня биться, играйте за свой город, за фанатов, но никак не за меня. Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке», – сказал Аленичев.

    Напомним, что Аленичева на посту главного тренера сменил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству впервые с 2001 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.07.2017 09:30
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 июля 2017, 11:34

      Ох, Дим, кажется, понятно, почему у тебя не получилось... и наверное, не получится. Здоровья. И завязывай с тренерской карьерой, перекуйся в какие-нть директоры.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июля 2017, 20:33

      Все мы "бьёмся" за Одного.
      А Он -за всех.

      Здоровья Вам ,и Вашей..Семье...

      0
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      Рейтинг: +899

      Krics 5 июля 2017, 19:48

      Димон жизнь бумеранг, твой демарш вернулся.

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 5 июля 2017, 18:28

      Вот поэтому, Дима, за тебя никто и не бился. Сам был апатичен на скамейке....и команда впитывала ту же энергетику. Иди уже дальше по жизни, оставь ты все пустые и глупые обиды за спиной

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 5 июля 2017, 13:08

      Когда Аленичев говорит "мне смешно", становится уже мне смешно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Atom2020 5 июля 2017, 16:37

      а чего смешгого то

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > ijgjr 5 июля 2017, 16:47

      Смешны попытки принизить Карреру. Это реакция не на само высказывание, что команда за кого-то бьется или не бьется, а на противопоставление его и Карреры ... тем более прозвучало такое сравнение из уст Федуна.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 июля 2017, 13:05

      У Аленичева сидит внутри "кусок обиды" ,что не он сейчас у руля Спартака.Поэтому идут размышления аленичевские смешно, не смешно.Все должно быть едино клуб ,болельщик,город, флаг,эмблема, тренер, футболисты, на это всегда приятно смотреть и этим можно гордиться.И нет ничего плохого, когда футболисты бьются в игре за свого тренера ,в том числе. За хорошего тренера будут выкладываться, за "говенного" будут отбывать номер -это жизнь

      3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 5 июля 2017, 12:46

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      Команда-однодневка)))))))

      -7
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > zadira56 5 июля 2017, 16:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      следующий сезон еще по инерции за зону лиги чемпионов поборются, а потом как всегда дай бог в 5-ку войти...

      -4
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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 5 июля 2017, 12:08

      Они за деньги то, толком не играют, а тут за ромбик. Тем более, что в командах одни варяги, что наши, что ваши.Сегодня у них ромбик, а завтра комбик и т. д.

      -2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июля 2017, 12:05

      Это выражение "биться за тренера" означает , что команда просто поддерживает тренера и в ситуации когда у команды идет "черная полоса" в игре и в результатах , команда все равно продолжает верить в тренера ( а значит в самих себя ).Странно , что Дмитрий Анатольевич этого не понимает.

      5
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 12:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За Газпром! За Газпром!
      Прём.

      -5
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