Аленичев: «Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев уверен, что футболисты должны биться за свой город, эмблему и фанатов, но никак не за тренера.

«Я категорически против таких высказываний и мыслей. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно.

То же самое буду говорить и в «Енисее». Не надо за меня биться, играйте за свой город, за фанатов, но никак не за меня. Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке», – сказал Аленичев.

Напомним, что Аленичева на посту главного тренера сменил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству впервые с 2001 года.