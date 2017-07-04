Фурсенко: «Надо доказать болельщику, что «Зенит» – самый популярный клуб в России»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что петербургский клуб в предстоящем сезоне должен завоевать золотые медали РФПЛ и доказать болельщикам, что команда является самой популярной в России.

Напомним, по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в групповой этап Лиги Европы.

«Нам надо завоевать чемпионство. Сейчас строится практически новая команда с новым главным тренером и с новыми амбициями. Главное – показать красивый футбол, это самое важное для болельщиков.

Конкуренция за 10 лет стала другой. Мы вышли на совершенно другие горизонты, связанные с инфраструктурой, и сейчас отличный момент для того, чтобы снова взяться за это дело. Именно сейчас надо доказать болельщику, что «Зенит» – это самый популярный клуб в России и, думаю, в скором времени и в Европе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».