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    Фурсенко: «Надо доказать болельщику, что «Зенит» – самый популярный клуб в России»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что петербургский клуб в предстоящем сезоне должен завоевать золотые медали РФПЛ и доказать болельщикам, что команда является самой популярной в России.

    Напомним, по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в групповой этап Лиги Европы.

    «Нам надо завоевать чемпионство. Сейчас строится практически новая команда с новым главным тренером и с новыми амбициями. Главное – показать красивый футбол, это самое важное для болельщиков.

    Конкуренция за 10 лет стала другой. Мы вышли на совершенно другие горизонты, связанные с инфраструктурой, и сейчас отличный момент для того, чтобы снова взяться за это дело. Именно сейчас надо доказать болельщику, что «Зенит» – это самый популярный клуб в России и, думаю, в скором времени и в Европе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 19:13
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 5 июля 2017, 18:48

      Самая популярная так же как и газпром "национальное достояние".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:17

      Нанюхаются там, в Газпроме...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 08:59

      Правительство России рассматривает постановление о назначении Зенита самым популярным клубом страны. Все болельщики других команд будут оштрафованы.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5880

      Павелий 5 июля 2017, 06:08

      Фурсенко, что значит доказать болельщику? Болельщик выбирает сердцем, а не а деньги. А ты, вероятно, только деньгами всё измеряешь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 5 июля 2017, 00:25

      Правильно. Надо поймать болельщика и доказать, желательно ногами в живот, что "Зенит" жутко популярен. Фурсенко так заговорился, что, наконец, проговорился: он выдает желаемое за действительное, пытается внушить общественности, что его фантазии - это реальность.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 июля 2017, 23:44

      Очень уверенно и нарочито агрессивно ведёт себя этот фурс, оттого интереснее будет послушать его щебетания-оправдания

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > filosof sparty 5 июля 2017, 08:48

      Скажет, что его неверно поняли, не впервой

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 4 июля 2017, 22:48

      фурсенко столько наплёл уже - манчини с компанией задолбаются выполнять его фантазии...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > SPACE TRUCKIN 5 июля 2017, 08:49

      Все мозги разбил на части, все извилины заплел и канатчиковы власти колют нам второй укол.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2017, 22:32

      Всем бестолковым скотам, сидящим на трибунах, только Фурсенко может разъяснить какой самый популярный клуб в России и в скором времени и в Европе. На поле смотреть не надо, слушайте Фурсенко.

      1
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 4 июля 2017, 22:20

      Зенит стартует с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Соответственно в групповой этап ещё надо попасть. Минус автору.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Помпомпом 4 июля 2017, 23:13

      Может получиться как в девятом году с Насьоналом

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 июля 2017, 21:40

      Эти лозунги даже не стоят обсуждения.Все понимают,когда на смену Питерским придут другие(напр, Мухосранские).то офис Газпрома переедет в Мухосранск и ФК МухМух (Мухосранский Мухосранск) станет "самым популярным" и " выйдет на другие горизонты".

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