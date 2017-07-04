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  • Фурсенко: «Надо доказать болельщику, что «Зенит» – самый популярный клуб в России»

Фурсенко: «Надо доказать болельщику, что «Зенит» – самый популярный клуб в России»

4 июля 2017, 19:13
61

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что петербургский клуб в предстоящем сезоне должен завоевать золотые медали РФПЛ и доказать болельщикам, что команда является самой популярной в России.

Напомним, по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице РФПЛ и пробились в групповой этап Лиги Европы.

«Нам надо завоевать чемпионство. Сейчас строится практически новая команда с новым главным тренером и с новыми амбициями. Главное – показать красивый футбол, это самое важное для болельщиков.

Конкуренция за 10 лет стала другой. Мы вышли на совершенно другие горизонты, связанные с инфраструктурой, и сейчас отличный момент для того, чтобы снова взяться за это дело. Именно сейчас надо доказать болельщику, что «Зенит» – это самый популярный клуб в России и, думаю, в скором времени и в Европе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (61)
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Joker 555
1499185240
Чувствуется Спартак , как кость в горле. Народную любовь за бабло не купишь!
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Одинокий волк Маквейд
1499185461
Чемпионство выиграть можно - мяч круглый, а вот в долгую с Европой и популярностью нереально. Ваш удел - самый популярный клуб в регионе.
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Aleksandr_1986_Spb_
1499186160
Проблема российского футбола в том, что таких "эффективных менеджеров", как Мудко и Фурсенко больше чем таких как Галицкий и Гинер.
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ВЛАДИВОСТОК
1499186247
Чего этот клоун курит.............быстрее высохнет Тихий Океан , чем Зенит станет самым популярным клубом страны , а про Европу вообще бред .
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Сибирь за Спартак
1499186734
Была раньше шутка: изобрели доильный аппарат, способный выдоить из коровы молока больше, чем она способна дать вообще. Похоже в Питере изобрели что-то подобное. Дуремары даже не понимают, что такие речи только уменьшают ряды сторонников Зенита, вменяемым людям просто стыдно быть сторонниками подобного.
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slavа0508
1499187227
Да от слова Зенит,,,уже начинают плеваться по всей стране,,,,,Настолько всем опротивело неимоверное прожорливость Зенита за государственный счёт,,,
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turist82
1499187323
Мне никто не доказывал что Спартак - самый самый... Просто так как то само сложилось что болею за Спартак. Никто не заставлял )
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Сармат Ростов
1499190346
Курнул Фурс чего-то забористого, видать... Ишь, какую хрень несёт!!!
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Диктор
1499191570
Клоун-самый популярный клуб России это Спартак -так было,так есть и так будет.
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андрей андреев
1499193631
Эти лозунги даже не стоят обсуждения.Все понимают,когда на смену Питерским придут другие(напр, Мухосранские).то офис Газпрома переедет в Мухосранск и ФК МухМух (Мухосранский Мухосранск) станет "самым популярным" и " выйдет на другие горизонты".
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