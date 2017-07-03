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  • Кононенко: «Роналду заслуживает свою зарплату. Если бы российские футболисты играли как он, никого бы не волновал их заработок»

Кононенко: «Роналду заслуживает свою зарплату. Если бы российские футболисты играли как он, никого бы не волновал их заработок»

3 июля 2017, 12:08
10

Российский инструктор-космонавт-испытатель первого класса и посол чемпионата мира-2018 Олег Кононенко высказал мнение относительно потолка зарплат в футболе, а также подчеркнул, что вряд ли бы болельщиков интересовали доходы российских игроков, выступай они на уровне нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

– Должен быть потолок зарплат в профессиях? Будь то космонавты или футболисты.

– Мы живем на основании своих документов. Та зарплата, которая у нас есть, ее определяет правительство.

– Не может же быть такого, что есть космонавты, которые как Месси или Роналду получают больше остальных?

– Нет. Наша зарплата зависит от нашей квалификации и класса. Есть космонавты третьего класса, второго и высшего – первого класса. Конечно, космонавт первого класса получает больше, но не в разы и не значительно. Наверное, разумные пределы вознаграждения должны присутствовать. Но с другой стороны, когда играет Роналду, мне абсолютно все равно, сколько он получает. Он того заслуживает. Если бы наши игроки выступали как Роналду, наверное, большинство россиян не волновало бы финансовое состояние наших футболистов. Но мы же так не выступаем.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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bset
1499074522
Спрос рождает предложение. Если частный клуб готов платить зарплату игроку, значит клуб столько зарабатывает. А вот для бюджетных клубов стоит ввести потолок. А то клуб деньги тратит, которые выделяет государство, регионы, о заработке не задумывается - им сверху все оплатят, а потом банкротом объявляет себя и все нормально.
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Manilov
1499078199
Комментарий скрыт модератором
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Одинокий волк Маквейд
1499084041
У космонавтов нет лимита и Мутко.
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Сибирь за Спартак
1499085442
В футболе давно нет разума, главное получить прибыль, это бизнес. А космос это наука, сфера небогатая.
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Сильвербой
1499092980
В точку!
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Абу Зейд Небесный
1499271657
Космический ответ
Ответить
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