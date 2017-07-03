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    Кононенко: «Роналду заслуживает свою зарплату. Если бы российские футболисты играли как он, никого бы не волновал их заработок»

    Российский инструктор-космонавт-испытатель первого класса и посол чемпионата мира-2018 Олег Кононенко высказал мнение относительно потолка зарплат в футболе, а также подчеркнул, что вряд ли бы болельщиков интересовали доходы российских игроков, выступай они на уровне нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    – Должен быть потолок зарплат в профессиях? Будь то космонавты или футболисты.

    – Мы живем на основании своих документов. Та зарплата, которая у нас есть, ее определяет правительство.

    – Не может же быть такого, что есть космонавты, которые как Месси или Роналду получают больше остальных?

    – Нет. Наша зарплата зависит от нашей квалификации и класса. Есть космонавты третьего класса, второго и высшего – первого класса. Конечно, космонавт первого класса получает больше, но не в разы и не значительно. Наверное, разумные пределы вознаграждения должны присутствовать. Но с другой стороны, когда играет Роналду, мне абсолютно все равно, сколько он получает. Он того заслуживает. Если бы наши игроки выступали как Роналду, наверное, большинство россиян не волновало бы финансовое состояние наших футболистов. Но мы же так не выступаем.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2017 12:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 5 июля 2017, 19:20

      Космический ответ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 июля 2017, 17:43

      В точку!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 15:37

      В футболе давно нет разума, главное получить прибыль, это бизнес. А космос это наука, сфера небогатая.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 15:14

      У космонавтов нет лимита и Мутко.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 3 июля 2017, 13:36

      Думаю, что Артёмка Дзюба с этим бы поспорил. Да и кто такой этот Роналду!? Игрочишка из Реалишки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 3 июля 2017, 12:35

      Спрос рождает предложение. Если частный клуб готов платить зарплату игроку, значит клуб столько зарабатывает. А вот для бюджетных клубов стоит ввести потолок. А то клуб деньги тратит, которые выделяет государство, регионы, о заработке не задумывается - им сверху все оплатят, а потом банкротом объявляет себя и все нормально.

      6
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      Рейтинг: +2509

      panmon > bset 3 июля 2017, 13:18

      Так для этого как раз и есть финансовый феир-плей... Проблема в нашем футболе в кольце: плохо играем - нет интереса болельщиков - нет заработка на болельщиках - не можем вкладывать деньги правильно (т.к. мало) - плохо играем
      Ну и конечно лимит на легионеров ;)

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > panmon 3 июля 2017, 15:50

      Ну а кто будет интерес болельщиков поднимать, если не сами клубы? Не могу сказать за другие клубы, но вот билеты на Арену ЦСКА уж больно дороги. Причем снизь цену - и посещаемость будет, и билетов в итоге больше будут, и команда гонимая своими трибунами будет играть лучше. А если уж постоянно разбирать билеты будут, тогда стоит задуматься о повышении цен.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > bset 3 июля 2017, 16:03

      Согласен. Вообще Фримиум модель не прижилась в России нормально.
      На стадионах могли на газировке зарабатывать...

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