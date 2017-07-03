LeXxX282828 стал победителем сезонной Фантазисты и выиграл Xbox One

«Бомбардир» подвел итоги Фантазисты, посвященной закончившемуся сезону. Участникам, которых в общей сложности набралось 1558, было предложено угадать 30 событий, касающихся российского и мирового футбола.

Победителем турнира стал LeXxX282828, который верно спрогнозировал 28 из 30 событий и набрал 10200 очков рейтинга. Его наградой становится игровая приставка Xbox One.

Чтобы получить свой приз, победителю в ближайшее время нужно написать по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».