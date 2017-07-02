Ибрагимович об «МЮ»: «Я пришел. Я сказал. Я победил»

Нападающий Златан Ибрагимович подвел итоги своего выступления за «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что 30 июня у шведского форварда подошел к концу срок контракта с «красными дьяволами». Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с 35-летним футболистом.

«Я пришел. Я сказал. Я победил», – сообщил Ибрагимович на своей странице в инстаграме.

В прошедшем сезоне «МЮ» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ. Ибрагимович в 28 матчах чемпионата забил 17 голов.