Ибрагимович об «МЮ»: «Я пришел. Я сказал. Я победил»

Нападающий Златан Ибрагимович подвел итоги своего выступления за «Манчестер Юнайтед».
Стоит отметить, что 30 июня у шведского форварда подошел к концу срок контракта с «красными дьяволами». Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с 35-летним футболистом.
«Я пришел. Я сказал. Я победил», – сообщил Ибрагимович на своей странице в инстаграме.
В прошедшем сезоне «МЮ» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ. Ибрагимович в 28 матчах чемпионата забил 17 голов.
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Источник: Instagram