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Ибрагимович об «МЮ»: «Я пришел. Я сказал. Я победил»

2 июля 2017, 19:51
36

Нападающий Златан Ибрагимович подвел итоги своего выступления за «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что 30 июня у шведского форварда подошел к концу срок контракта с «красными дьяволами». Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с 35-летним футболистом.

«Я пришел. Я сказал. Я победил», – сообщил Ибрагимович на своей странице в инстаграме.

В прошедшем сезоне «МЮ» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ. Ибрагимович в 28 матчах чемпионата забил 17 голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (36)
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manoftHeyear
1499014524
вообще-то это Ибрагимович не захотел продлевать контракт с МЮ :)
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Sanches 1204
1499014676
Два метра скромности)
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Atom2020
1499014691
«Я пришел. Я сказал. Я победил» Правильнее: «Я пришел. Я ушел»
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NapaS
1499015569
все равно он крут
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Svoysvoemubrat
1499016498
Цезарь
Ответить
Pourport
1499018515
Я пришел.Я сфолил.Я нашкодил!)Честно говоря нап он самоотверженный,но заносчивость это -
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Roman Armeec
1499019207
Это не МЮ решил не продлевать, это Златан отказался выступать за МЮ. Это Ибрагимович, у него свои правила
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4agaaa
1499026270
Ибра хорош, даже восхитителен, феномен современного футбола!
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CatMatros
1499034719
Чем это победа в ЛЕ унизительна для МЮ? Это первый сезон Моура,это первый и единственный сезон в МЮ у Ибры. И не их вина,что Ван Гаал который был до них не смог МЮ в биг-четверку возвести по окончании сезона и ЛЧ "МЮ" в сезоне не светила. Какие были задачи у Моура и Ибры перед началом сезона они их порешали полностью. Команда в ЛЧ в этом сезоне,+3 трофея за первый сезон.Это более чем успешный сезон. Толку от 2,3 и 4 места в АПЛ у команд которые не взяли трофеев?)Просто потешить свое самолюбие?Так и самолюбие упирается в трофеи.
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Андрей Питерский
1499157855
Футболисты такого таланта имеют право говорить то что считают нужным. Знаю много людей которым мячики подавать Ибре нельзя доверить, имеют такой гонор - мама не горюй...
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