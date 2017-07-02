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    Ибрагимович об «МЮ»: «Я пришел. Я сказал. Я победил»

    Нападающий Златан Ибрагимович подвел итоги своего выступления за «Манчестер Юнайтед».

    Стоит отметить, что 30 июня у шведского форварда подошел к концу срок контракта с «красными дьяволами». Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с 35-летним футболистом.

    «Я пришел. Я сказал. Я победил», – сообщил Ибрагимович на своей странице в инстаграме.

    В прошедшем сезоне «МЮ» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ. Ибрагимович в 28 матчах чемпионата забил 17 голов.

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    Источник: Instagram

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    02.07.2017 19:51
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 4 июля 2017, 11:44

      Футболисты такого таланта имеют право говорить то что считают нужным. Знаю много людей которым мячики подавать Ибре нельзя доверить, имеют такой гонор - мама не горюй...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 3 июля 2017, 10:59

      Три "Я" - это на три головки. Ловкий.

      0
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      Рейтинг: +138

      CatMatros 3 июля 2017, 01:31

      Чем это победа в ЛЕ унизительна для МЮ?
      Это первый сезон Моура,это первый и единственный сезон в МЮ у Ибры.
      И не их вина,что Ван Гаал который был до них не смог МЮ в биг-четверку возвести по окончании сезона и ЛЧ "МЮ" в сезоне не светила.
      Какие были задачи у Моура и Ибры перед началом сезона они их порешали полностью.
      Команда в ЛЧ в этом сезоне,+3 трофея за первый сезон.Это более чем успешный сезон.
      Толку от 2,3 и 4 места в АПЛ у команд которые не взяли трофеев?)Просто потешить свое самолюбие?Так и самолюбие упирается в трофеи.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 2 июля 2017, 23:11

      Ибра хорош, даже восхитителен, феномен современного футбола!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 2 июля 2017, 21:13

      Это не МЮ решил не продлевать, это Златан отказался выступать за МЮ. Это Ибрагимович, у него свои правила

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 июля 2017, 21:01

      Я пришел.Я сфолил.Я нашкодил!)Честно говоря нап он самоотверженный,но заносчивость это -

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Pourport 2 июля 2017, 23:15

      Дрочеры Фергюсона разошлись смотрю!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 20:28

      Цезарь

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 2 июля 2017, 20:12

      все равно он крут

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 2 июля 2017, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      «Я пришел. Я сказал. Я победил»
      Правильнее: «Я пришел. Я ушел»

      -7
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 20:04

      да ну... суперкубок англии, кубок лиги, кубок ле... да и статистика 17 голов в 28 матчах...

      тяжело не признать, что ибра зверь, и он как сказал "я пришел за титулами", так и сделал

      1
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      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Божественные турниры ... суперкубок Англии - 1 матч ... кубок лиги, где из 6 матчей только один нормальный соперник - Манчестер-Сити ... и Лига Европы - турнир для лузеров, которые в Лигу Чемпионов не смогли попасть ... это все, конечно, игра против лучших команд Мира ... полные штаны гордости можно навалить ...

      -7
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      ...
      Рейтинг: +51

      Stream Lost > Atom2020 2 июля 2017, 20:29

      Фанат Спартака о никчемности Лиги Европы, суперкубка Англии и кубка Англии... смешно... смешно... не идет ни в какое сравнение с завоеванием раз в шестнадцать лет РФПЛ...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 20:30

      ну от севильи 3жды подряд бравшей ЛЕ - все в восторге, тренер вон теперь ПСЖ гробит...

      и да, полные штаны гордости можно навалить - ибра обещал титулы, ибра сделал, а вы там дальше про "ушел" можете рассуждать

      0
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      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Stream Lost 2 июля 2017, 21:29

      "Фанат Спартака" здесь причем? ... Я ровно такой же фанат Юнайтед, как и Спартака ... нечего сказать по теме, проходи мимо ...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 21:33

      При всем уважении к Севилье - это клуб не уровня Манчестер Юнайтед ни по финансам, ни по амбициям ... и да ... для Севильи подобные трофеи почетны, для Юнайтеда унизительны ...
      "а вы там дальше про "ушел" можете рассуждать" - ну так не комментируйте мое мнение ... комментируйте новость ...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 21:42

      ну если вы не хотите, чтобы ваше мнение комментировали - оставляйте его при себе, иначе - в такой бредовой манере - оно будет откоментировано...

      а трофеи - да, бывают для слабаков, но что надо от этих трофеев - мю полючил, и не последняя заслуга в них ибры

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 21:43

      а минусы всех подряд моих каментов - это вообще слив в район унитаза, привет там микробам передавайте :)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 21:46

      Ну если ваши комментарии будут заканчиваться фразами "а вы там дальше про "ушел" можете рассуждать", то проходите просто мимо ... хотите "посраться" - сходите на базар ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 21:46

      сеьрезно? вы не обделили минусом даже камент в теме про маноласа... признайте слив и привет микробам :)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 21:48

      вы даже комментарии, не относящиеся к вам минусуете ... так что сами там с унитазом целуйтесь ...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 21:49

      баш на баш ... ровно столько, сколько вы мне наминусили ...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 21:49

      я хотя бы из темы не прыгаю... но вам конечно с глубины виднее

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 21:50

      мало ли чего вы там не делаете ... хотите "срать", будьте готовы и к ответу

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 21:53

      это очень познавательно, просвещайте нас дальше :)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 21:57

      Просвещайте себя сами

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Atom2020 2 июля 2017, 21:58

      иногда стоит остановиться... но не у всех выходит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > k4kuzma 2 июля 2017, 22:01

      Особенно у тех, кто сам встревает и никак не может угомониться ...

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Atom2020 2 июля 2017, 23:19

      Полностью солидарен с тобой!Он конечно хороший нап,но задача основная на сезон МЮ не выполнена,за это они всегда в зашей всех гнали!Взять чемп и кубок АПЛ вот гордость для команды,а ЛЕ это фиговой листок!Видно что разбираешься!

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > Pourport 3 июля 2017, 01:38

      Взять АПЛ ?Такой задачи не стояло вовсе.
      Конте взял чемпионство,но 1)в "Челси" кадровых проблем было намного меньше чем в "МЮ" 2)"Челси" не играл в Еврокубках и календарь естественно был менее напряженным,чем у других команд.
      Насчет ЛЕ заблуждение.Нынешняя ЛЕ по статусу уже давно не нубо-трофей,а очень даже не плохой трофей,который все больше и больше набирает обороты по популярности.Этому подтверждение покупка ТВ-прав на трансляции матчей Лиги Европы большим кол-вом стран год от года и большими финансовыми вливаниями от УЕФА.Так что говорить,что ЛЕ не трофей глупо.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 2 июля 2017, 19:57

      Два метра скромности)

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