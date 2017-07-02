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    «Эвертон» включился в борьбу за Жиру

    Английский «Эвертон» планирует в рамках текущего трансферного окна обзавестись нападающим «Арсенала» Оливье Жиру. В приобретении француза лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Рональд Куман. Особенно острой потребность в приобретении Жиру может стать в случае ухода из стана «ирисок» форварда Ромелу Лукаку.

    «Эвертон» готов выложить за футболиста порядка 20 миллионов фунтов стерлингов. Также заполучить в свои ряды Жиру желают французский «Марсель» и английский «Вест Хэм».

    В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел 29 матчей и забил 12 голов.

    Источник: The Sun

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    02.07.2017 14:28
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