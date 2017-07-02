Каранка сожалеет, что отказал «Алавесу»

Экс-главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка решил взять паузу в своей карьере. При этом в будущем он рассчитывает продолжить работу в Англии.

«У меня было на руках предложение возглавить «Алавес». Но в данный момент я хочу слегка отдохнуть после трех лет интенсивной работы в «Мидлсбро».

Позже я вернусь к работе, и планирую сделать это в Англии. Очень жаль, что мне пришлось отказаться от предложения «Алавеса». Уверен, что и без меня у этого клуба все будет хорошо.

Конечно, я рассчитываю когда-нибудь встать у руля испанской команды, но сейчас в моих планах только Англия», – заявил Каранка.

Напомним, что Каранка был уволен из «Мидлсбро» в середине марта. Он работал с тиссайдской командой с ноября 2013 года и вывел ее в Премьер-лигу.