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    Каранка сожалеет, что отказал «Алавесу»

    Экс-главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка решил взять паузу в своей карьере. При этом в будущем он рассчитывает продолжить работу в Англии.

    «У меня было на руках предложение возглавить «Алавес». Но в данный момент я хочу слегка отдохнуть после трех лет интенсивной работы в «Мидлсбро».

    Позже я вернусь к работе, и планирую сделать это в Англии. Очень жаль, что мне пришлось отказаться от предложения «Алавеса». Уверен, что и без меня у этого клуба все будет хорошо.

    Конечно, я рассчитываю когда-нибудь встать у руля испанской команды, но сейчас в моих планах только Англия», – заявил Каранка.

    Напомним, что Каранка был уволен из «Мидлсбро» в середине марта. Он работал с тиссайдской командой с ноября 2013 года и вывел ее в Премьер-лигу.

    Источник: Marca

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    02.07.2017 11:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июля 2017, 13:44

      Судя по его карьере болельщики Алавеса должны вздохнуть с облегчением ,Каранка в Мидлсбро ставил абсолютно "мертвую" "игру" в атаке .

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